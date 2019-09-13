Kılca: "Hemşehrilerimizin hem derdine hem de mutluluğuna ortağız"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Cuma Buluşmaları kapsamında Şerafettin Camisi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.



Cuma Buluşmalarını sürdüren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Şerafettin Camisi'nde cuma namazının ardından vatandaşlar ve esnaflarla bir araya geldi. AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı ve Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Ersöz, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe teşkilat mensuplarının da katıldığı programda, Başkan Hasan Kılca, vatandaşın ve bölge esnafının cuma gününü tebrik ederek esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu.



Muharrem ayı olması dolayısıyla cuma namazlarını Şerafettin Cami cemaatinin yanı sıra vatandaşlara aşure ikramında da bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bölge esnaflarının ve vatandaşların taleplerini dinleyerek mahallenin ihtiyaçları için istişareler yaptı.



"Hemşehrilerimizin hem derdine hem mutluluğuna ortağız"



Cuma Buluşmaları'nın Karatay için güzel bir buluşma vesilesi olduğuna vurgu yapan Başkan Hasan Kılca, "Cuma gününün rahmetine ve bereketine ortak olduğumuz, hemşehrilerimizle hasbihal etme fırsatı bulduğumuz Cuma Buluşmalarımıza devam ediyoruz. Çünkü bu tür buluşmaların ilçemiz ve insanımız arasındaki kaynaşmasının katkısına inanıyoruz. Bizim için önemli olan ve bizleri mutlu eden, her daim vatandaşlarımızın arasında olmak ve onlara hizmetkar olmaktır. Göreve geldiğimizden bu yana da Karatay Belediyesi olarak ilçemize ve vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında tüm ekiplerimizle birlikte hummalı bir çalışma içindeyiz. Evladı olduğum, ekmeğini yediğim, yetiştiğim bu ilçede belediye başkanı olarak hemşehrilerime hizmet etmek benim için bir onur ve gururdur. İnşallah önümüzdeki bu 5 yılda vatandaşlarımızın hem derdine hem de mutluluğuna ortak olmaya devam edeceğiz. El ele, gönül gönüle vererek Karatayımızı her gün bir önceki günden daha ileri noktaya taşımak için hep birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Rabbim bu günleri tekrar tekrar kutlamayı nasip etsin"



Programa katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Muharrem ayının Müslümanlar için hicri yılbaşını temsil ettiğini belirterek, "Halkla bütünleşik hareket eden Karatay Belediyemiz ve ilçe teşkilatımız birlikte vatandaşa aşure ikram ederek bu kutlu ayı kutluyor. Rabbim bu günleri bu ayları bizlere huzurla ve ağız tadıyla tekrar tekrar yaşatmayı, kutlamayı nasip etsin inşallah. Bu vesileyle de bütün İslam aleminin ve Konyalı vatandaşlarımızın Muharrem ayını tebrik ediyorum" diye konuştu.



"Ümmetimiz ve ülkemiz için omuz omuza durmamız gerekiyor"



AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekişmesi adına bu programları önemsediklerini belirterek, "Tüm İslam aleminin ve Konyalı hemşehrilerimizin Muharrem ayını ve aşure gününü tebrik ediyorum. Karatay Belediyemiz ve teşkilat mensuplarımızla hep birlikte Cuma namazından çıkan vatandaşlarımıza aşure ikram ettik. Rabbim birliğimizi dirliğimizi daim kılsın. Özellikle zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde bu birlik kavramı daha da önem kazanıyor. Dolayısıyla da ümmetimiz ve ülkemiz için hep birlikte omuz omuza durmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ise, Muharrem ayının İslam dininin en kıymetli dört ayından birisi olduğuna vurgu yaparak, "Muharrem Ayının ve bugün hemşehrilerimize ikram ettiğimiz Aşurelerin gönüllerde birlik ve beraberliğe vesile olması, bizleri birbirimize sımsıkı bir şekilde kenetlemesi temennisiyle Muharrem ayının İslam alemi ve tüm insanlık için huzur ve hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - KONYA