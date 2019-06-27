Kılca: hizmetlerimizi birlikte şekillendiriyoruz

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akörenkışla, Büyükburnak, Yenikent ve Esentepe Mahallerinde vatandaşla buluştu. Ziyaretler kapsamında mahalle sakinlerinin taleplerini yerinde dinleyen Başkan Kılca, "Her daim halkımızla iç içeyiz. Hizmetlerimizi de hemşehrilerimizin taleplerine göre şekillendiriyoruz. Böylece hizmetlerimiz daha kaliteli ve çok daha verimli oluyor" dedi.

Başkan Hasan Kılca, bu kapsamda Karatay'a bağlı Akörenkışla, Büyükburnak, Yenikent ve Esentepe Mahallerinde hemşehrileriyle bir araya geldi. Kılca, ziyaretlerinde hem Karatay Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatarak yeni planlamaları istişare etti hem de kendisine yöneltilen öneri ve talepleri yerinde dinledi.

Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik, Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bahattin Totan'ın yanı sıra AK Parti Karatay İlçe Teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği mahalle ziyaretlerini değerlendiren Karatay Belediye Başkan Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına en iyi hizmeti götürmenin çabasında olduklarını belirtti.

İLÇEMİZE DAHA FAZLA HİZMET İÇİN GAYRET EDİYORUZ

Başkan Hasan Kılca, mahallelerde muhtarlar ve vatandaşlarla buluştuklarını kaydettiği sözlerini şöyle sürdürdü: "Mahallelerimizi ziyaret ederek devam eden çalışmalarımızın yanı sıra yeni planlamalarımızı, yöre sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini hep birlikte değerlendiriyoruz. Hemşehrilerimizin fikirlerini almak ve görüş alışverişinde bulunmak için yaptığımız bu ziyaretler son derece verimli geçiyor. Belediye olarak ilçemiz için planladığımız yatırımlarımızı yine hemşehrilerimizle istişare ederek şekillendiriyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Karatayımızın tüm mahallelerinde standartları daha da yükseltme ve daha iyi hizmet üretmenin gayretindeyiz. Birçok alanda sürdürdüğümüz çalışmalarımız var. Bir kısmını tamamladık, bir kısmı ise devam ediyor. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve ekiplerimizle birlikte biten ve yapımı devam eden çalışmaları bu ziyaretler vesilesiyle yerinde inceliyoruz. Halkımıza ne kadar hizmet götürürsek, halkımız bunun karşılığını en iyi şekilde veriyor, bunları da sözleriyle ifade ediyorlar. Vatandaşlarımızın bize olan güvenini şimdiye kadar boşa çıkartmadık, bundan sonra da çıkartmayacağız. Bizlere bu fırsatı sunan, gönlünü ve kapılarını açan bütün hemşehrilerime ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum."

Akörenkışla, Büyükburnak, Yenikent ve Esentepe Mahalle sakinleri de Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya Karatay Belediyesi'nin yürüttüğü hizmetleri yakından takip ettiklerini ve memnuniyet duyduklarını ifade ederek ziyaretleri dolayısıyla da Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür ettiler.