Kılca: "İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz" - Son Dakika

Kılca: "İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz"

08.03.2021 12:40
Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Köprübaşı Mahallesinde belediyeye ait halı sahanın yerine yapılacak projeyi belirlemek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Köprübaşı Mahallesinde belediyeye ait halı sahanın yerine yapılacak projeyi belirlemek amacıyla bir anket çalışması gerçekleştirdi.

Birlikte ve katılımcı yönetim hedefiyle gerçekleştirilen anket çalışması üç gün sürdü ve mahallenin tamamında yapıldı. Söz konusu anketle halkın tercihlerinin yanı sıra talepleri soruldu. Toplamda 5 sorudan oluşan anket çalışmasında şu sorular yer aldı: "Bahsedilen Köprübaşı Halı Sahası alanında Karatay Belediyesinin yeni bir proje yapmasını ister misiniz", "Sizden Köprübaşı Halı Saha alanına bir proje yapmanız istenseydi sizin projeniz ne olurdu", "Köprübaşı Halı Sahası alanında görmek istediğiniz yeni çalışmanın hangi yaş kesimine hitap etmesini istersiniz", "Köprübaşı Halı Sahası alanında yapılabilecek çalışmanın hangi başlıkta hizmet vermesini istersiniz", "Köprübaşı Halı Sahası alanına aşağıdaki projelerden hangisinin yapılmasını istersiniz; Gençlik Merkezi, Kütüphane, Spor Salonu, Kurs Merkezi veya Park Alanı?"

"İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı açıklamada belediye olarak bugüne kadar hayata geçirdikleri tüm projelerin vatandaşın faydasına olmasına büyük özen gösterdiklerine vurgu yaparak bundan sonra da bu anlayışla hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak birlikte yönetim ve yerinde hizmet ilkeleri doğrultusunda ilçeye değer katan ve toplumun ihtiyaçlarını maksimum seviyede karşılayan hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra bu sistemi azami ölçüde uygulamaya devam edeceğiz. Köprübaşı Mahallemizde de bu anlayışla hareket ediyoruz. Bölgede işlevselliğini yitiren ve bölge sakinlerimizden de gelen yoğun taleplerin neticesinde orada belediyemize ait halı saha kapatıldı. Belediye olarak söz konusu alana değer katacak, bölge halkımızın ihtiyaç ve isteklerine yönelik yeni proje çalışmalarına hemen başladık. Tabii bu konuda en doğru yatırımın belirlenmesi ve bölgeye kazandırılması son derece önemli. Bu amaçla da bağımsız bir araştırma şirketi vasıtasıyla vatandaşlarımızın görüşüne başvurmak amacıyla 3 gün boyunca Köprübaşı Mahallemizde anket çalışması yaptık. Hemşehrilerimizin ilgisi gayet güzel. Çalışmamızı tamamlayarak en kısa sürede bölgeye en doğru projeyi hayata geçirme gayretindeyiz. Bu vesileyle, Karatayımızın geleceği için görüşlerinizi bizimle paylaştıkları ve en doğru kararı almamızda bizlere destek oldukları için tüm hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kılca: İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz
Kılca: İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz
Kılca: İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz

Köprübaşı, Hisarcık, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kılca: 'İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rahatsızlığı yüzünden sahnelere ara vermek zorunda kalan Rasim Öztekin, üzüntüsünü bu sözlerle anlatmıştı Fenerbahçe'de Pelkas'ın son durumu belli oldu! Yunan yıldızın ciddi bir sorunu yok Son Dakika: Oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması: Okullar 2 Temmuz'a kadar açık Haluk Bilginer, Sıcak Kafa'nın kadrosundan çıkarıldı Gazeteci Levent Gültekin, canlı yayına çıkmadan önce 25 kişinin saldırısına uğradı Korona vakalarının arttığı Edirne'de okullar tatil edildi "Çiçekçi annenin Oxford'lu kızı" diye haber olmuşlardı, tüm hikaye yalan çıktı
Fenerbahçe Yönetcisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu Fenerbahçe Yönetcisi Selahattin Baki, Konyaspor maçının ardından çok sert açıklamalarda bulundu         
22:39
Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok         
22:14
Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa yoğdu         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 8 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 13 bin 215 yeni vaka tespit edildi         
21:39
Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik         
21:05
Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü Baba, 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü         
20:38
İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu İsveç'te kaybolan subay Deniz Arda'nın cansız bedeni bulundu         
19:40
İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti         
19:16
Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu         
15:44
Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti         
14:58
Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu Kalp krizi geçiren babasının başından ayrılmayan Pelin Öztekin'in hastane önündeki hali yürek burktu         
14:08
Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin çalışma odasından yeni fotoğraf: Masadaki iki ufak dambıl dikkat çekti         
13:39
2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı 2020'de kadın cinayetinin işlenmediği kentimizde erkeklere çiçek dağıtıldı         
13:31
İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur İmamoğlu'ndan tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Tamamen iyi duygularla doludur         
13:13
Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda Risk haritasında alarm! Aralarında İstanbul'un da olduğu 8 ilimiz için yeni kısıtlamalar yolda         
10:11
Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! Aylan bebeğin babasından Papa'ya sosyal medyayı ayağa kaldıran hediye! "Celladına aşık olmuş" yorumları yapıldı         
08:37
Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor Meteoroloji perşembe gününü işaret etti: Kar ve yağmur geliyor         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2021 22:49:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılca: "İlçemize değer katan ve ihtiyaçları karşılayan anlayışıyla hizmet ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei