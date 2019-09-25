Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, göreve başladığı günden beri ilçenin dört bir yanına giderek vatandaşların, esnafın, sivil toplum kuruluşu ve toplumun daha birçok kesimi ile bir araya gelmeye devam ediyor.



Seçimlerin hemen ardından çalışmalarına başlayan Başkan Hasan Kılca, ilçe için hazırladıkları projeleri hayata geçirmeden önce bölgenin ihtiyacı ile önceliklerinin yanı sıra vatandaşlar ve muhtarların istişarelerine de ayrı bir önem veriyor.



Bu kapsamda gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerini ve belediyecilik faaliyetlerini değerlendiren Hasan Kılca, Karatay'a bağlı 80 mahallenin tamamını ziyaret ettiğini belirterek, söz konusu ziyaretler sayesinde ilçenin ihtiyaçları ve önceliklerine dair kapsamlı bir fotoğraf çektiklerini kaydetti.



Başkan Kılca, "31 Mart Yerel Seçimlerinden önce bütün mahallelerimizi ve muhtarlarımızı ziyaret etmiştik. Bu ziyaretlerimizde hem hemşehrilerimizin hem de muhtarlarımızın bölgeleriyle ilgili isteklerini, talep ve önerilerini tek tek not etmiştik. Seçimlerden hemen sonra da daha önce aldığımız notları dikkate alarak bir çalışma yapmıştık ve mahalle ziyaretlerimize başlamıştık. Bu hafta itibariyle 80 mahallemizi ve bütün muhtarlarımızı ziyaret etmiş olduk. Belediye başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz, belediye meclis üyelerimiz ve ilçe teşkilat mensuplarımız da ziyaretlerimizde bizlere eşlik etti. Muhtarlarımız, ziyaretlerimiz esnasında vatandaşlarımızın taleplerini ve önerilerini bizlere iletme fırsatı buldular. Bizler de söz konusu talep ve ihtiyaçları yerinde görme fırsatı bulduk. Belediye olarak muhtarlarımızdan gelen taleplerin bir kısmına anında çözümler üretirken, bir kısmını da belirli bir plan ve projelendirme çerçevesinde çözüme kavuşturuyoruz. Böylelikle de bizler; Karatayımızı muhtarlarımızla, STK'larımızla ve vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Muhtarlar ve hemşehrilerimizle bağımız daha da güçlendi"



Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, muhtarların kendileri için çok önemli olduğunu ve önemli bir görev icra ettiklerini belirterek bu konuda gayret gösteren bütün muhtarlara teşekkür etti. Başkan Kılca, muhtarların yerel yönetimler zincirinin önemli bir halkası olduğunun altını çizerek, "Ben öncelikle Karatayımız'da görev yapan bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsi bizim çok önemli ve kıymetli görevler icra ediyorlar. Muhtarlarımız, yerelde mahallelerimizin sorunlarıyla ve talepleriyle ilk muhatap olan yöneticiler. Bu yönüyle de muhtarlarımız, mahallelerimize ve hemşehrilerimize hizmet etme yolunda bizlerin çözüm ortaklarımız. Muhtarlarımız aslında bizlerin gören gözümüz ve işiten kulağımız. Karatay Belediyesi olarak bizler de muhtarlarımızla çok güzel bir iletişim ve diyalog halindeyiz. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nü kurarak de muhtarlarımızla olan bağımızı daha da güçlendirdik. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz, bütün muhtarlarımızla her daim iletişim halinde. Muhtarlarımızın belediye ve mahalleleriyle ilgili bütün taleplerini tek elden yönetiyor, yönlendiriyor; sonrasında kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Bizler hemşehrilerimizle, muhtarlarımızla bir arada olmaya onların derdiyle dertlenmeye; sevinçleriyle mutlu olmaya devam edeceğiz. İlçemizi ve Konyamızı birlikte çok daha ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı. - KONYA