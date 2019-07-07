Son Dakika Haberleri: Kılca'nın mahalle ziyaretleri sürüyor
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Kılca'nın mahalle ziyaretleri sürüyor

46 dakika önce

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Şatır, Yarma, Bakırtolu, Sakyatan, İsmil ve Ovakavağı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kılca'nın mahalle ziyaretleri sürüyor, System.String[]
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Şatır, Yarma, Bakırtolu, Sakyatan, İsmil ve Ovakavağı mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Kılca, mahalle ziyaretlerinde yaptıkları hizmetleri ve planlamaları anlatarak, vatandaşların öneri ve taleplerini dinledi.
Şatır, Yarma, Bakırtolu, Sakyatan ve Ovakavağı ziyaretinin ardından İsmil'de yol çalışmalarını inceleyen Kılca, ekiplerden bilgi aldı.
Kılca, ilçede köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerini ziyaret ettiğini belirterek, "Muhtarlarımızla, çocuklarımızla, gençlerimizle ve büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizle yapılması gereken işlerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu buluşmalarımız neticesinde de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bugüne kadar Konyamıza ve Karatayımıza güzel hizmetler gerçekleştirildi, bundan sonra da yine halkımızın rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Altyapı çalışmaları biten mahallelerimizde yol çalışmalarına başladık. Şu anda kum serimi ve asfaltlama çalışmaları sürüyor." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:30 Kaynak: AA
Ovakavağı, Karatay, İsmil, Güncel
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