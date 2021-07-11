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Kılca: "Projelerimiz BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle örtüşüyor" - Son Dakika

Kılca: "Projelerimiz BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle örtüşüyor"

11.07.2021 10:32
Kılca:

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Birleşmiş Milletler (BM)'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ilişkin küresel ölçekte takip ve gözden geçirmenin yapıldığı "2021 BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu'na (UN High Level Political Forum-HLPF) konuşmacı olarak katıldı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Birleşmiş Milletler (BM)'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ilişkin küresel ölçekte takip ve gözden geçirmenin yapıldığı "2021 BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu'na (UN High Level Political Forum-HLPF) konuşmacı olarak katıldı.

2015 yılında gerçekleştirilen BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde "Dünyamızı Değiştirmek; Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi" belgesi kabul edilmiş ve söz konusu belgede yer alan 17 amaç ile 169 hedefin uygulanmasının takibini ve gözden geçirme işini BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu yürütüyor. Karatay Belediyesi ise, Türkiye Belediyeler Birliği ve UCLG MEWA işbirliğiyle söz konusu amaç ile hedefler doğrultusunda Yerel Gönüllülük Raporu'nu (VLR) Türkiye'de hazırlama aşamasındaki ilk üç belediyeden biri konumunda. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, BM Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu'nun 2021 Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Yerelde Ortak Gündeme Doğru" ana başlığında "Yerel ve Bölgesel Yönetimler" oturumuna Türkiye'den konuşmacı olarak katılan tek isim oldu.

"Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu'nu hazırlama çalışmalarımız sürüyor"

Dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen ve Belçika, İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ile dünyanın daha birçok ülkesinden belediye başkanı, siyasetçi, uluslararası kurum ve kuruluşun temsilcileri ile birçok üst düzey bürokratın katıldığı toplantıda Başkan Hasan Kılca; Karatay'ı ve Karatay Belediyesi BM hedefleri kapsamında yürüttükleri projeleri anlattı. Konuşmasına, "Sizleri 10 bin yıllık bir medeniyetin ruhunu taşıyan, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin şehri Konya'nın Karatay ilçesinden selamlıyorum" diyerek başlayan ve Karatay'ı tanıtan Hasan Kılca, Karatay'ın sanayisi, turizmi, tarımı ve hayvancılığıyla ön planda olduğu bir ilçe olarak nitelendirdi. Göreve geldiğinden bu yana vatandaşlara en iyi hizmeti sunma çabasında olduklarına vurgu yapan Kılca, "Bu çabamız aynı zamanda BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi' belgesinde yer alan hedef ve amaçlarla da örtüşen bir gayret. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde Dış İlişkiler Müdürlüğümüzü kurarak küresel hedeflere uluslararası kuruluşlarla işbirliğine önem vererek ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda UCLG MEWA ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği içerisinde Gönüllü Yerel Değerlendirme Raporu (VLR) hazırlama çalışmalarımız sürüyor. UCLG MEWA yetkilileri Konyamızda söz konusu rapor ile yürütülecek çalışmalar konusunda personelimize güzel bir eğitim verdi. Katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde ve tüm paydaşlarımızın desteğiyle hazırlamakta olduğumuz VLR'ın yürüttüğümüz çalışmalarımızla örtüştüğüne dair tespitler bizleri memnun etmektedir. Bizler bununla yetinmiyoruz ve geliştireceğimiz politika ile eylemlerle VLR'ı en iyi şekilde tamamlayarak ortaya çıkan tabloya göre hareket etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Projelerimiz, BM'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle birebir örtüşüyor"

Karatay Belediyesi olarak ilçeye katma değer sağlayacak, vatandaşın huzuru ve rahatına kaktı sağlayacak projeler ürettiklerini söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu projelerinin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile de örtüştüğüne vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak pek çok alanda hizmet veriyoruz. Ancak BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili olarak yaptığımız çalışmalarımız 4 ana başlıkta toplanıyor. Bu kapsamda özellikle çevre, ekonomi, eşitlik ve sağlık alanlarını kapsayan önemli çalışmalarımız var. Çevre ve yenilenebilir enerji başlığı altında ilçemize kazandırdığımız 2 adet güneş enerji santrali sayesinde belediyemizin ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi bu santrallerinden sağlıyoruz. İlçemiz sınırları içerisinde yer alan Obruk Hanı ve yanındaki Kızören Obruğu'nun restorasyon ile çevre düzenlemesini yürütüyoruz bu alanı da ülke turizmine kazandırıyoruz. Yine endemik bir tür olan ve dünyada yalnızca ilçemizde yaşayan Anadolu Yaban Koyunu'nun korunmasına yönelik de çalışmalarımız var. Sıfır Atık ve geri dönüşüme önem veriyor ve bu konuda pek çok proje yürütüyoruz. Kardeş Şehir projesiyle dünyanın birçok bölgesiyle ilişki kurarak vizyonumuzu daha da geliştirmeye gayret ediyoruz. İlçemizde anaokulları inşa ediyoruz. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezimiz var. Birçok emekli konağımız var. Buralarda da büyüklerimizin bakımına ve sosyalleşmelerine imkan sağlıyoruz. COVID-19 ile ilgili çalışmalarımız sayesinde 'TSE Covid19 Güvenli Hizmet Belgesi' aldık. Çölyak Hastalarımız için glutensiz ürün üretimi yapıyoruz. Dolayısıyla BM'nin ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini yakalamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle programa katılan herkesi Konyamıza, Karatay'ımıza davet ediyorum" diye konuştu.

Öte yandan "UN Hıgh Level Political Forum 2021" programının "Yerelde Ortak Gündeme Doğru" ana başlığında "Yerel ve Bölgesel Yönetimler" oturumuna başkanlık eden UCLG MEWA Afrika Genel Sekreteri Mr. Jean Pierre Elong Mbassi, programa yaptığı katkı dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederek, Karatay Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaların takdir edilecek projeler olduğunu belirtti ve diğer yerel yönetimlere de tavsiye edilebileceğini sözlerine ekledi. - KONYA

Kılca: Projelerimiz BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle örtüşüyor
Kılca: Projelerimiz BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle örtüşüyor

Birleşmiş Milletler, Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılca: 'Projelerimiz BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleriyle örtüşüyor' - Son Dakika


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