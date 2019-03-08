Kılçdaroğlu Tabldottan Yemek Yedi, Karanfil Hediye Etti
2 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında Edirne'de bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, kadın işçilerle birlikte yemek yedi ve karanfil hediye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:52 Kaynak: İHA
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