Kılçdaroğlu Tabldottan Yemek Yedi, Karanfil Hediye Etti
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında Edirne'de bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, kadın işçilerle birlikte yemek yedi ve karanfil hediye etti.
Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
programı kapsamında Edirne
'de bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, kadın işçilerle birlikte yemek yedi ve karanfil hediye etti. CHP
lideri Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
programı kapsamında Edirne'de bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, kadın işçilerle birlikte tabldottan öğle yemeği yedi ve kadınlara karanfil hediye etti. Kılıçdaroğlu, fabrika ziyaretinin ardından karayolu ile Ankara
'ya gitmek üzere Çorlu
Havalimanına hareket etti.
(Koray Ustabaşı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:36 Kaynak: İHA
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