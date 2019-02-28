Son Dakika Haberleri: Kılçık Kabare Komedi Oyunu" Taşköprü'de Sahnelendi

Kılçık Kabare Komedi Oyunu" Taşköprü'de Sahnelendi

1 saat önce

Taşköprü Belediyesi Kültür- Sanat etkinlikleri kapsamında, "Kılçık Kabare Komedi Oyunu"nu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Kılçık Kabare Komedi Oyunu
Taşköprü Belediyesi Kültür- Sanat etkinlikleri kapsamında, "Kılçık Kabare Komedi Oyunu"nu tiyatroseverlerle buluşturdu.

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ve Ayçe Abana, Cenk Tunalı, Gülden Günay, Ulukan Ağdaş, Uğur Ercan, Ömer Varol Martı, Orçun Kaptan ve Birgül Ulusoy'un sahne aldığı oyunu çok sayıda vatandaş izledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, oyunun ardından yaptığı konuşmada, oyuna gösterilen ilginin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Arslan, oyunculara plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:13 Kaynak: AA

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