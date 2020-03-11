Kileci'den Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kileci'den Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika

Kileci'den Tıp Bayramı mesajı

6 saat önce

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kileci'den Tıp Bayramı mesajı, System.String[]

SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Dr. Kileci, yaşamın tüm aşamalarında, insan sağlığına katkı sağlayan hekimlerin yanı sıra, sağlık çalışanlarının görevlerini büyük bir özveriyle yerine getirdiklerine dikkat çekti.


Hekimlik mesleğinin, yaşam boyu öğrenmeyi ve öğrendiklerini hassasiyetle uygulayabilmeyi gerektirdiğini kaydeden Dr. Kileci, hekimler ve sağlık çalışanlarının bilgi, uyum ve birliktelikle bir ekip olarak çalıştıklarına vurgu yaptı.


Dr. Kileci, "Büyük bir sorumluluk üstelenerek, görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için gece gündüz demeden büyük gayret sarf eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, başarı, huzur ve sağlık diliyorum" dedi. - GAZİANTEP

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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