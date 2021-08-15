Kilerde çıkan yangın eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin bitişiğinde bulunan kilerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından eve sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kulu ilçesi Yeni Mahalle Seyhan Caddesi üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tayfun Türkkan'a ait müstakil evin bitişiğinde bulunan aşhane olarak kullanılan kilerde yangın çıktı. Temizlik sonrası çöplerin sobaya atılıp yakılması sonucu bacadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangın, kısa sürede çatıyı tutuşturdu. Bu sırada evin karşısındaki inşaatta çalışan işçiler, fark ettikleri yangına su hortumuyla müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kilerdeki yangını bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası kiler kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan beyaz eşyaların da zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA