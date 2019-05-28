Kilere giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir evin kilerine giren yılanı itfaiye ekibi yakalayarak doğaya bıraktı.Cumhuriyet Mahallesi 1059 Sokak'ta Cem Saat'e ait evin kilerine giren yılanı fark eden aile bireyleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Eve gelen itfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu yılanı yakalandı.Ekipler daha sonra yılanı doğaya bıraktı.