Kılıç: "Allah ordumuzu muzaffer eylesin" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıç: 'Allah ordumuzu muzaffer eylesin' - Son Dakika

Kılıç: "Allah ordumuzu muzaffer eylesin"

7 saat önce

Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitler için Bafra'da Mevlid-i Şerif okutuldu.

Kılıç:

Vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden tüm kahraman şehitler için Bafra'da Mevlid-i Şerif okutuldu.


Bafra Belediyesi ve Bafra Müftülüğü iş birliğince 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde, vatanın bekası uğruna şehit olan bütün şühedalar için düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, "5 Temmuz Şehitler Camisi'inde eda ettiğimiz akşam namazı sonrası İdlib'de şehadete erişen kahramanlarımız ve tüm şehitlerimiz için İlçe Müftülüğümüzle birlikte düzenlediğimiz programımızda Fetih Suresi ve Mevlid-i Şerif okundu. Hemşerilerimizle dualara amin dedik. Rabb'im kabul buyursun. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.


Akşam namazına müteakip 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde düzenlenen programa Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, Bafra Müftüsü Necmettin Kayar, AK Parti Bafra İlçe Başkanı Av.İbrahim Semiz, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş iştirak etti. - SAMSUN

Bafra, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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