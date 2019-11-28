Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Baframızın daha modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Hedefimiz sorunlarına ve beklentilerine acil çözümler üretmiş bir Bafra'dır" dedi.



Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bir yandan merkez mahallelerde kaldırım ve yol bakım çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da kırsal mahallelerde yol yapım ve bakım çalışmalarını devam ettiriyor.



46 km stabilize yol



Fen İşleri ekiplerince gece-gündüz demeden gerçekleştirilen çalışmalarda; Çamaltı, Darboğaz, Sürmeli, Elifli, Alaçam, İnözükoşaca, Esençay, Selemelik, Yeşilköy, İlyaslı, Ortadurak, Hacıoğlu, Kamberli, Gökçeağaç, Kapıkaya ve Kuzalan gibi dış mahallelerdeki 46 km'lik stabilize yol yapıldı. Ekipler ayrıca Gökçekent Mahallesi'nde yol yapım ve bakım, Üçpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan yeni mezarlık güzergahında yol tasfiye ve genişletme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Dış mahallerde bu işlemleri gerçekleştiren Bafra Belediyesi Fen İşleri ekipleri ilçe merkezinde ise, Hacınabi ve İshaklı Mahallelerinde kaldırım çalışmalarını sürdürüyor.



İlçenin her noktasında bir çalışma var



Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Yer ve bölge ayrımı gözetmeksizin şehir genelinin tümünde çalışmalarımız devam ediyor. Merkezde kaldırım dış mahallerimizde ise yol çalışmalarımızda ekiplerimiz yoğun bir mesai gerçekleştiriyor. İlçemizin hemen her noktasında bir çalışmamız var. Cadde, sokak düzenlemelerine de ayrıca önem veriyoruz" diye konuştu.



Belediye Başkanı Kılıç, "Baframızın daha modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Hedefimiz sorunlarına ve beklentilerine acil çözümler üretmiş bir Bafra'dır" ifadelerini kullandı.



Dolmuş duraklarında düzenleme ve önemli uyarı



Bafra'da dolmuş duraklarına yönelik olarak çeşitli düzenlemeler gerçekleştirildi. Bafra Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilçenin trafik yoğunluğu olan Alacam Caddesi, Yaşar Doğu caddesi, Tekel Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda bulunan dolmuş yolcu indirme ve yük indirme bindirme alanlarının yerleri belirgin hale getirildi. Dolmuş indirme bindirme alanlarında yer alan engelli araç park yerleri de boyanarak belirginleştirildi. Trafik komisyonu kararları uyarınca dolmuş yolcu indirme ve yük indirme bindirme alanlara park eden araç sahiplerinin sonradan mağdur olmamaları için uyarı tabelaları yerleştirildi. - SAMSUN