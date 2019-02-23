Kılıç Balığı Koyun Fiyatına Satıldı
11 dakika önce
Marmara denizi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan 2 metrelik kılıç balığı Balıkesir'de 2 bin 800 liradan meraklı bir müşteri tarafından tezgaha düşer düşmez satın alındı.
Marmara
denizi açıklarında balıkçıların ağlarına takılan 2 metrelik kılıç balığı Balıkesir
'de 2 bin 800 liradan meraklı bir müşteri tarafından tezgaha düşer düşmez satın alındı.
Çanakkaleli balıkçılar tarafından Marmara Denizi
açıklarında yakalan 2 metre boyunda 35 kilo ağırlığındaki kılıç balığı tezgaha düşer düşmez kilosu 80 liradan meraklı bir müşteri tarafından satın alındı. Tezgahta özellikle dili dışarıda bir şekilde sergilenen ve görenleri hayrete düşüren kılıç balığı kısa bir sürede alıcısını buldu. Balıkesirli balıkçı Orhan Yıldız
bir kaç günden bu yana fırtına nedeniyle balığın az çıktığına dikkat çekerek "Havaların düzelmesiyle birlikte şuan da balık çeşitlerimiz bollaştı. Bugün kılıç balığımız var Çanakkale denizi açıklarında yakalandı. Tezgahımızda ki kılıç balığımız toplam 35 kilo ağırlığında kilosu 80 liradan satışa çıkarttık. Kılıç balığımız tezgaha düşer düşmez bir meraklı müşterimiz tarafından satın alındı" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:55 Kaynak: İHA
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