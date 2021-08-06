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Kılıç: "Belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak yapıyoruz" - Son Dakika

Kılıç: "Belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak yapıyoruz"

06.08.2021 17:52
Kılıç:

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İlçemizde belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İlçemizde belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Buna bugüne kadar çok dikkat ettik. Bundan böyle de bu düsturumuz bu şekilde devam edecek" dedi.

Sanat kursları

Bafra Belediyesi tarafından normalleşmeyle birlikte art arda hayata geçirilen ücretsiz sanat kursları ilçede büyük ilgiyle karşılaşıyor. Düzenlenen kültür-sanat kurslarını ziyaret eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, benzer projelere seçenekleri artırarak devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Kılıç, devam eden kurslarla ilgili olarak bilgi alırken kursiyerle de sohbet etti. Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Bafra Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile çocuklar ve yetişkinlere yönelik olarak devam eden origami, taş boyama, resim, yetişkinler için çinicilik, keman, gitar, piyano, tiyatro, bağlama kursları Gazipaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta yer alan Hacıbaşıoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde, engellilere yönelik El Sanatları Kursu ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yer alan Engelli Koordinasyon Merkezi'nde devam ediyor.

Kurslara gerçekleştirdiği ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Belediyemiz sanat atölyelerinde eğitim gören öğrencilerimizi ziyaret ettik. Oldukça önemsediğimiz böylesi projeleri Baframızda hayata geçirmeye devam edeceğiz. Saygıdeğer halkımızın kurslarımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Aileler ile görüşmemizde çocuklarımızın kurslara severek geldiğini öğreniyoruz. Bu da bizler için farklı bir mutluluk kaynağı. Eğitim ve sosyalleşme, her yaşta çok önemli" ifadelerini kullandı.

Bafra Belediyesi'nin devam eden origami ve taş boyama kursunda 30, resim kursunda 50, yetişkinler için çinicilik kursunda 20, keman kursunda 20, gitar kursunda 60, piyano kursunda 60, çocuklar için tiyatro kursunda 60, lise öğrencilerine yönelik tiyatro kursunda 25, bağlama kursunda 25, engellilere yönelik el sanatları kursunda ise 8 kursiyer eğitim görüyor.

Cuma buluşmaları

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, cuma buluşmaları kapsamında ilçe merkezine 17 km uzaklıkta bulunan Selemelik Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Kılıç, cuma namazını Selemelik Mahallesi Köseler Camii'nde eda ettikten sonra Mahalle Muhtarı Nurettin Özden ve mahalle sakinleri ile sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi. Daha sonra Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kombine Sathi Kaplama Aracı ile mahallede gerçekleştirilen 1200 metrelik sathi kaplama yol çalışmasında incelemelerde bulunan Başkan Kılıç, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayrım gözetmeksizin Bafra halkına belediye hizmetlerini her alanda en iyi şekilde sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Kılıç, "İlçemizde belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Buna bugüne kadar çok dikkat ettik. Bundan böyle de bu düsturumuz bu şekilde devam edecek. Buluşmalarımızda toplumun her kesimini dinliyor, talep ve ihtiyaçlarına kulak vermeye özen gösteriyoruz. Bu buluşmalar, yapılan hizmetlerin anlatılmasına ve hizmet planımızın şekillenmesine de katkı sağlıyor, bizlere yön veriyor. Bu vesile ile camilerimizde cemaatlerimizle de buluşup vakit buldukça ilçemizle ilgili karşılıklı güzel sohbetleri de gerçekleştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

Sünnet çocuklarına moral

Bafra Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 17'incisi yapılacak sünnet merasimi kapsamında başvuran çocukların sünnet işlemi yapılmaya başlandı. Başkan Hamit Kılıç, Bafra Devlet Hastanesi'nde sünnet olan çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi. Sünnet olan çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Başkan Kılıç, çocuklara hediyeler verdi. Bafra Devlet Hastanesi'nde uzman hekimler tarafından gerekli tüm önemler alınarak sürdürülen sünnet işlemleri 13 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Sünnet merasimi ise Ağustos ayı içerisinde belirlenen bir tarihte yapılacak. Konuyla ilgili duygularını dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Sünnet olan yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Anne ve babaları da inşallah bu mutlu gün gibi yavrularının mürüvvetlerini de görürler. Ağustos ayı içerisinde miniklerimiz için düzenleyeceğimiz sünnet merasimimiz ile birlikte yine bu yıl da bu mutluluğu inşallah hep beraber yaşayacağız" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kılıç: Belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak yapıyoruz
Kılıç: Belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak yapıyoruz
Kılıç: Belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak yapıyoruz
Kılıç: Belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak yapıyoruz
Kılıç: Belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak yapıyoruz
Kılıç: Belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak yapıyoruz

Hamit Kılıç, Hisarcık, Tiyatro, Bafra, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kılıç: 'Belediyecilik hizmetlerini halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alarak yapıyoruz' - Son Dakika


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