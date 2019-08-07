Son Dakika Haberleri: Kılıç: "Büyükşehir Belediyemiz ile her konuda iş birliği yapıyoruz"
Son Dakika Güncel Haber

Kılıç: "Büyükşehir Belediyemiz ile her konuda iş birliği yapıyoruz"

29 dakika önce

Alaçam Caddesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde takip eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde şehir içinde asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kılıç:
Alaçam Caddesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde takip eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde şehir içinde asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bafra Belediyesi, şehir merkezinde asfalt çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Alaçam Caddesi'nde 110 ton asfalt kaplaması gerçekleşti. Kurban Bayramı öncesi yapılan söz konusu çalışma, cadde esnafları ile birlikte vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İş birliği vurgusu

Çalışmaları yerinde takip eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç yaptığı açıklamada, "30 Mart yerel seçimleri öncesinde de sıklıkla ifade ettiğimiz gibi, Büyükşehir Belediyemiz ile her konuda iş birliği yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Alaçam Caddesi'nin bir bölümünde sıcak asfalt çalışması yürütüyor. Başkan Yardımcımız Ahmet Tokgöz ve Fen İşleri Müdürümüz Gökhan Ünal ile çalışmaları yerinde inceledik. Vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla sohbet ettik. Esnaflarımızın ikram ettiği, kendileri gibi sıcacık olan çaylarını içtik. Seçim öncesi de çeşitli toplantılarda dile getirdiğimiz gibi Samsun Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde şehir içinde asfalt çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAMSUN
Hamit Kılıç, Alaçam, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak
Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Komünist Başkan vatandaşlardan 25 TL bağış istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:07:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıç: "Büyükşehir Belediyemiz ile her konuda iş birliği yapıyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]