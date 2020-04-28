Kılıç, çiftçilerin sorunlarını telekonferans toplantısıyla anlattı - Son Dakika

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilçedeki çiftçilerin sorunlarını telekonferans toplantısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a aktardı.

Kılıç, Malazgirt Ovası'nın su altında kalmasından dolayı yaklaşık 50 bin dekarlık tarım arazinin zarar gördüğünü ve bu konuda çiftçilerin yaşadığı sorunları iletti.

Tarım arazilerinin su altında kalmasından dolayı 2 bin çiftçinin mağdur olduğunu belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Sular çekilir çekilmez Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile arazide zarar tespiti yapacağız. Çiftçilerimizin zararı çok büyük. Suların yükselmesi sonucu tarlarında ekinleri zarar gören çiftçilerimize ramazan dolayısıyla gıda kolileri hazırladık ve bunları bir an önce dağıtmayı düşünüyoruz. Çiftçilerimiz için çok acil sıfır faizli yapılandırma ve erteleme yapılması gerekmektedir. Tarım Kredi Kooperatifi de aynı şekilde borçları faizsiz ertelemeli ya da yeniden yapılandırmalıdır."

Bayraktar da Malazgirt Ovası'nda zarar gören tüm çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, sorun ve sıkıntılarının giderilmesi için her zaman Malazgirt çiftçisinin yanında olduğunu aktardı.