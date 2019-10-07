Son Dakika Haberleri: Kılıç: "Daha güzel bir terme için birlikte çalışacağız"
Son Dakika Güncel Kılıç: 'Daha güzel bir terme için birlikte çalışacağız'

Kılıç: "Daha güzel bir terme için birlikte çalışacağız"

1 saat önce

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye yeni atanan Emniyet Müdürü Beytullah Doğan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Daha güzel bir terme için birlikte çalışacağız" dedi.

Kılıç:

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye yeni atanan Emniyet Müdürü Beytullah Doğan'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Daha güzel bir terme için birlikte çalışacağız" dedi.


Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme'ye yeni atanan İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Doğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet güçlerine büyük görevler düştüğünü belirten Başkan Kılıç, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için emniyet güçlerine büyük görevler düşmektedir. Sizlerle birlikte başarılı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Belediye olarak da elimizden gelen desteği sağlayarak huzur ve güven ortamının daha yukarılara çıkacağının düşüncesindeyim. Yeni görevinizin ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.


Emniyet Müdürü Beytullah Doğan ise, ilçede huzur ve düzeni sağlama, insanların can ve mal güvenliğini korumak için karşılıklı işbirliğiyle çalışmaların yürütülmesi gerektiğine dikkat çekerek, nazik ziyaretleri için Başkan Kılıç'a teşekkür etti. - SAMSUN

Ali Kılıç, Huzur, Terme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanı'ndan harekat açıklaması: Bölgeyi terörden temizleyeceğiz
Olası sınır ötesi harekata HDP'li Oluç'dan yorum: ABD, Türkiye'nin kucağına saatli bomba bıraktı İBB'den dolandırıcılık uyarısı: İşe yerleştirme aracılarına itibar etmeyin Sırp Cumhurbaşkanı, gazetecinin sorusunu yarıda kesip Erdoğan'ı korudu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:19:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kılıç: "Daha güzel bir terme için birlikte çalışacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]