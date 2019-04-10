Son Dakika Haberleri: Kılıç Deniz 2018'de De İhracat Rekortmeni

Kılıç Deniz 2018'de De İhracat Rekortmeni

1 saat önce

EİB tarafından her yıl düzenlenen "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde Kılıç Deniz Ürünleri, 2018 yılında "Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri" ihracatında gösterdiği üstün performansı ile ödüllendirildi.

Kılıç Deniz 2018'de De İhracat Rekortmeni, System.String[]

TİM Başkanı İsmail Gülle ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi'nin konuşmalarıyla başlayan törende ihracatın yıldızlarına ödülleri verildi. Kılıç Deniz Ürünleri, 2018 yılında "Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri" ihracatında gösterdiği üstün performansı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Ödülü'nü almaya hak kazandı. Klc Dış Ticaret Sermaye şirketi adına ödülü, Kılıç Deniz İhracat Direktörü Hilay Ağaoğlu, Türkiye İhracatçı Meclisi Başkanı İsmail Gülle'nin elinden aldı.

2023 yılında 1,5 milyar dolarlık hedef

Sektör şampiyonluğu ödülü ile ilgili büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Kılıç Deniz İcra Kurulu Başkan Vekili Sinan Kızıltan, 2018 yılının ikinci yarısındaki ekonomik koşullara rağmen 170 milyon dolarlık ihracatla sektörde ve dünyada liderliğe tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi. Başarılarını kaliteli ve sağlıklı üretim anlayışı, hızlı lojistik ve gümrük ekipleri, müşteri memnuniyetini her koşulda yerine getiren satış ekipleri ve tüm holding çalışanlarıyla tam entegre bir sistemle çalışmaya borçlu olduklarını ifade eden Kızıltan, "Ülkemizin kalkınmasında üretim ve ihracatın önemini biliyor ve tüm gücümüzle daha kaliteli daha yenilikçi adımlarla ilerliyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne kadar her çalışmamızda çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak, topluma karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle ve her zaman kurumsal ilkeler doğrultusunda hareket ediyoruz. Üretim sürecinin her aşamasına hakim olan bir yapı olarak, en sağlıklı, en güvenilir balıkları dünyanın her köşesinde sofralara taşıyoruz. Başarılarımız sonucunda ülke ekonomisine sağladığımız katkılarla gurur duyuyoruz. Ülkemiz su ürünleri sektöründe 2023 yılına yönelik belirlenen 1,5 milyar dolarlık hedef için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bize bu ödülü layık gören herkese, Kılıç ailesi olarak teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamulleri sektör ikincilik ödülünü 102 milyon dolar ile Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş. alırken, sektör üçüncülük ödülünü ise 78 milyon dolarla Agromey Gıda ve Yem San. Tic. A.Ş. aldı.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:42 Kaynak: Bültenler
Kılıç Deniz Ürünleri, Ege İhracatçı Birlikleri, İhracat, Güncel
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