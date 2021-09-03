Üye Girişi
Kılıç: "Fındık bizim olmazsa olmazımız" - Son Dakika

Kılıç: "Fındık bizim olmazsa olmazımız"

03.09.2021 10:14
Kılıç:

1 Eylül itibarıyla fındık alımına başlayan TMO'nun alım deposunu ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fındık ülkemiz, Karadeniz ve ilçemiz için çok değerli bir ürün. Fındık bizim olmazsa olmazımızdır" dedi.

1 Eylül itibarıyla fındık alımına başlayan TMO'nun alım deposunu ziyaret eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fındık ülkemiz, Karadeniz ve ilçemiz için çok değerli bir ürün. Fındık bizim olmazsa olmazımızdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Terme'de sistem üzerinden randevusunu oluşturan üreticilerin fındıklarını 1 Eylül itibarıyla almaya başladı.

Terme Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden, TMO Samsun Şube Müdürü Derya Şahinler, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Oy ile birlikte TMO'nun Söğütlü Mahallesi'nde bulunan Lisanslı Fındık Alım Deposunu ziyaret ederek, çiftçilerle bir araya geldi.

"Üreticinin yüzü gülüyor"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Fındık ülkemiz, Karadeniz ve ilçemiz için çok değerli bir ürün. Ülkemizin ihracatta, üretimde lider olduğu en önemli ürünlerimizden biri. Fındık bizim olmazsa olmazımızdır. Bölgemizdeki vatandaşlarımızın yaşamına direkt etki eden bir mahsuldür. Ana geçim kaynağımız olan fındık bizleri bugünlere kadar getirdi ve bundan sonra da devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan fındığa sahip çıkarak, bu yılda üreticilerimizi yalnız bırakmadı. TMO şuan piyasanın neredeyse 2,5-3 lira üzerinde fındık alıyor. Bu yıl gerek Cumhurbaşkanımızın takdirleri, gerekse Tarım Bakanlığımız ve TMO'nun çalışmaları ile gerçekten çiftçimiz hem üründen hem de verilen fiyattan son derece memnun. Bu memnuniyet bizleri de memnun ediyor. Bugün burada görüyoruz ki üreticilerimizin TMO'ya ilgisi oldukça yüksek. Biz de ziyaret ederek, çiftçilerimiz adına bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledik. TMO çalışanlarına da Şube Müdürümüz Derya Şahinler nezdinde kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Kılıç, ziyaret sonrası TMO çalışanlarına ve fındık getiren üreticilere tatlı ikramında bulundu. - SAMSUN

Kılıç: Fındık bizim olmazsa olmazımız
Kılıç: Fındık bizim olmazsa olmazımız
Kılıç: Fındık bizim olmazsa olmazımız
Kılıç: Fındık bizim olmazsa olmazımız
Kılıç: Fındık bizim olmazsa olmazımız

Ali Kılıç, Hisarcık, Fındık, Terme, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kılıç: 'Fındık bizim olmazsa olmazımız' - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Kayınpederiyle birlikte olan gelin, 12:34 Kayınpederiyle birlikte olan gelin, "5 çocuğumdan 2'si kayınpederimden" iddiasını yalanladı: Kocam zorla söyletti 24 suçtan aranan FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı 12:28 24 suçtan aranan FETÖ firarisi, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir 12:17 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir
12:04 "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız 12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi 11:45 Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi
Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti 11:25 Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz 11:03 Gelen su faturası mahalleliyi isyan ettirdi: Evimizde hamam çalıştırmıyoruz

Son Dakika Haberleri
12:30 Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu
12:24 Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı
12:16 CHP'den başörtülü kadın hakkında söyledikleri tepki çeken Tanju Özcan'la ilgili ilk açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir
12:13 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş
12:03 "Hudut namustur" pankartı asan gencin itirafı: Bana bu pankartı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu astırdı
12:01 Son Dakika: 20 bin öğretmenin atamasını gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan törende: Okulları açık tutmakta kararlıyız
11:58 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:44 Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi
11:40 Vitor Pereira'dan özel karşılama! Sarı-Lacivertli takımın yeni transferleri ilk kez antrenmana çıktı
11:24 Ronaldo'dan, Edinson Cavani'ye teşekkür! Fedakarlık yaparak 7 numarayı teslim etti
Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti Çiftçiler, siyah incirin fiyatının 30 liradan 12 liraya düşürülmesine isyan etti         
12:35
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı Türk bayrağa sarılı halde ablasının düğüne gelen asker, herkesi duygulandırdı         
12:24
27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş 27 bıçak darbesi ile öldürülen 16 yaşındaki Yağmur, Kurban Bayramı'nda katilin elini öpmüş         
12:14
Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor Rize'deki hastaneler alarm verdi! Artan koronavirüs vakaları yeni yoğun bakım üniteleri açtırıyor         
12:03
111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi 111 golle milli takımlar tarihinin en golcüsü olan Cristiano Ronaldo, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi         
11:58
Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı Taliban'ın silahlı geçit töreni, devlet televizyonunda yayınlandı         
11:41
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar Son dakika! Kendini pencereden atıp intihar etmeye çalışan genç kız: Bunlar örgüt, beni satmaya çalıştılar         
10:42
Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi Son Dakika: Enflasyon ağustosta yüzde 1,12 artarken, yıllık bazda yüzde 19,25'e yükseldi         
10:06
Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı Sedat Peker, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili konuştuğu videoyu paylaştı         
09:45
Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum Ünlü şarkıcı Beyonce'dan cinsel ilişki itirafı: Garip geliyor ama keyif alıyorum         
08:29
Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar Herkes nefesini tutarak izledi! İşte anakonda yılanının ineği tek lokmada yuttuğu anlar         
00:43
Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı! Tabuttaki bayrağı gören holiganlar hadlerini aştı         
00:11
Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi Yatak pozunu paylaşan Yasmin Erbil'i pozuna Seda Sayan'dan yorum gecikmedi         
22:11
Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı Soyguncular bu sefer sert kayaya vurdu! Silah çektikleri kişiler belediye başkanı koruması çıktı         
22:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 12:41:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıç: "Fındık bizim olmazsa olmazımız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement