Son Dakika Haberleri: Kılıç: "Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum"
Son Dakika Güncel Kılıç: 'Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum' - Son Dakika

Kılıç: "Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum"

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 yenen TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç, "Arkadaşlarımızın istekli ve coşkulu oyunuyla güzel bir akşam oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 yenen TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç, "Arkadaşlarımızın istekli ve coşkulu oyunuyla güzel bir akşam oldu. Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum." dedi.

Kılıç: Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:06 Kaynak: AA
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