Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 yenen TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç, "Arkadaşlarımızın istekli ve coşkulu oyunuyla güzel bir akşam oldu. Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum." dedi.