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Kılıç: "Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum"
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 yenen TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç, "Arkadaşlarımızın istekli ve coşkulu oyunuyla güzel bir akşam oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:06 Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray'ı 2-0 yenen TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç, "Arkadaşlarımızın istekli ve coşkulu oyunuyla güzel bir akşam oldu. Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum." dedi.
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