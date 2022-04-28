Kılıç Holding çayır çayır yandı - Son Dakika

Türkiye'nin balık sektöründe ihracat 1'incisi olan ve vergi rekortmenliğini elinde tutan balık çiftliği küle döndü. İtfaiye ekipleri çiftlikteki yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Milas- Bodrum karayolu Kemikler mahallesinde bulunan Kılıç Holdinge ait balık fabrikasında akşam saatlerinden yangın çıktı. Türkiye'de ihracat 1'incisi olan ve vergi rekortmeni bulunan holdingin balık fabrikasından çıkan yangın bir anda büyüdü. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti. Alev topuna dönen fabrikanın yaklaşık 100 m2 sandeviç panellli kapalı alanı tamamen küle döndü. 3 saatlik söndürme çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken fabrikanın zararının 1 milyonu lirayı aştığı öğrenildi. Küle dönen fabrikada tamamen metal yığınına döndü. Yangın söndürücü sensörlerin olmadığı öğrenilen yangında ihmalkarlığın olup olmadığı ise araştırılıyor. İlk belirlemelere göre yanının çıkış nedenini elektrik kontağından olduğu bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor - MUĞLA