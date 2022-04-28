Kılıç Holding çayır çayır yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıç Holding çayır çayır yandı

28.04.2022 01:00
Kılıç Holding çayır çayır yandı

Türkiye'nin balık sektöründe ihracat 1'incisi olan ve vergi rekortmenliğini elinde tutan balık çiftliği küle döndü.

Türkiye'nin balık sektöründe ihracat 1'incisi olan ve vergi rekortmenliğini elinde tutan balık çiftliği küle döndü. İtfaiye ekipleri çiftlikteki yangını güçlükle kontrol altına aldı.

Milas- Bodrum karayolu Kemikler mahallesinde bulunan Kılıç Holdinge ait balık fabrikasında akşam saatlerinden yangın çıktı. Türkiye'de ihracat 1'incisi olan ve vergi rekortmeni bulunan holdingin balık fabrikasından çıkan yangın bir anda büyüdü. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti. Alev topuna dönen fabrikanın yaklaşık 100 m2 sandeviç panellli kapalı alanı tamamen küle döndü. 3 saatlik söndürme çalışmasının ardından alevler kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken fabrikanın zararının 1 milyonu lirayı aştığı öğrenildi. Küle dönen fabrikada tamamen metal yığınına döndü. Yangın söndürücü sensörlerin olmadığı öğrenilen yangında ihmalkarlığın olup olmadığı ise araştırılıyor. İlk belirlemelere göre yanının çıkış nedenini elektrik kontağından olduğu bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor - MUĞLA

Kılıç Holding çayır çayır yandı
Kılıç Holding çayır çayır yandı
Kılıç Holding çayır çayır yandı
Kılıç Holding çayır çayır yandı
Kılıç Holding çayır çayır yandı
Kılıç Holding çayır çayır yandı
Kılıç Holding çayır çayır yandı
Kılıç Holding çayır çayır yandı

YORUMLAR
500
Trendyol, satıcılarına Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında e-ihracat köprüsü kuracak Trendyol, satıcılarına Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında e-ihracat köprüsü kuracak

İhracat, Türkiye, İtfaiye, Vergi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kılıç Holding çayır çayır yandı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı
00:59 Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni format belli oldu!
00:54 Gençler, Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti! Kemal Kılıçdaroğlu çay servisinde eşine yardım etti
00:52 Yaşlı adam, Kadir gecesi için camiye giderken kazada yaşamını yitirdi
00:28 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 01:18:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıç Holding çayır çayır yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement