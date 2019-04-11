Son Dakika Haberleri: Kılıç; İlk Dönemde Kazım Başkan İle Uyumlu Çalıştık

Kılıç; İlk Dönemde Kazım Başkan İle Uyumlu Çalıştık

1 saat önce

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir şube Başkanı Deniz Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Kılıç; İlk Dönemde Kazım Başkan İle Uyumlu Çalıştık, System.String[]

Şube Başkanı Deniz Kılıç ve yönetim Kurulu üyeleri, 31 Mart seçimlerini kazanan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u makamında ziyaret ederek kutladı.

Deniz Kılıç, depreme dayanıklı yapı tasarımı, proje, ruhsat ve imar konularının odaları ile belediyelerin ortak çalışma alanları olduğunu, bu konularda belediyelere teknik destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un ilk dönemde inşaat konularında hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Kılıç, yeni dönemde de her hangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını söyledi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Şube Başkanı Deniz Kılıç ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. İMO ile her zaman ortak bir çalışma içinde olacaklarını belirten Başkan Kurt, yeni dönemde "Akıllı Belediyecilik Sistemi" ile birlikte başta evrak işleri olmak üzere vatandaşlar tüm belediye işlemlerini sadece cep telefonunuzla halledebileceğini belirtti. Başkan Kurt "Akıllı Belediyecilik Sistemi" ile imar konularında da zamandan ve zahmetten tasarruf edeceklerini söyledi.

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:26 Kaynak: Bültenler
İnşaat Mühendisleri Odası, Kazım Kurt, Odunpazarı, Deniz Kılıç, Güncel
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