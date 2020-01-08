Samsun'un Terme ilçesinde üretim yapan makine sanayicileri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Tarımsal makine üretiminde söz sahibi olan ilçemizin artık bir farkındalık oluşturarak sektöre 'Made in Terme' damgasını vurmasını istiyoruz" dedi.



Terme Belediyesi'nin organize ettiği sektörel buluşmalar kapsamında ilçede faaliyet gösteren tarımsal makine üreticileri bir araya geldi. Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme TSO Başkanı Ahmet Ekmekçi, Terme Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Hüseyin Aydın, Yeni Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mustafa Kefeli'nin yanı sıra ilçede faaliyet gösteren makine üretim sanayi esnafı katıldı. Programda Kümelenme Uzmanı Aslı Moral Ergin ve Cinavasyon Derneği Başkanı Makine Mühendisi Cavit Çakar, Kümelenme ve Makine sanayi sektöründeki destekler ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında sunum yaptı.



İhracat vurgusu



Toplantının açılış konuşmasını yapan İlçe Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme'deki makine üretiminin ihracata yapacağı katkıya dikkat çekerek, "Terme nüfusunu oranla 1,5 milyonluk makine ihracatı rakamıyla ciddi bir potansiyele sahip. Bu oranlar birlikte yapılacak çalışmalarla çok daha yukarılara taşınabilir" diye konuştu.



"Tarımsal makine sanayisinde Terme bir marka"



Tarımsal makine üretiminde ilçenin bir marka olduğuna dikkat çeken Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizde makine sanayi adına ciddi bir potansiyel var. Sektör yaklaşık 1,5 milyon dolarlık bir ihracat payına ve yıllık 100 milyon liranın üzerinde bir ciroya sahip. 20 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren 30 irili ufaklı tarım makine ve ekipmanı yapan işletmemiz var. Fındık patozu, çeltik ve pirinç işleme ekipmanlarından tarımda kullanılan birçok makinaya hatta Ray bağlantı ekipmanlarına birçok imalat ilçemizde yapılıyor. Bu toplantı ile gerçek potansiyele sahip makine üreticilerimizle birlikte hareket ederek, bir kümelenme çalışması başlatmak ve sanayicilerimizin devlet desteklerinden daha çok faydalanmasını sağlayarak, hem üretimlerini arttırmak hem de pazarlama noktasında yol haritası çizmeyi planlıyoruz. Tarımsal makine üretiminde söz sahibi olan ilçemizin artık bir farkındalık oluşturarak sektöre 'Made in Terme' damgasını vurmasını istiyoruz. Bunun için elimizi taşın altına koyacağız. İlçedeki sanayicilerimizin arsa sorunlarının da farkındayız. Çözüm için adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.



Sanayicilerden arsa talebi



Programın soru cevap kısmında küçük alanlarda büyük işler yapmaya çalıştıklarını ifade eden makine sanayicileri ise öncelikli olarak yer sorunlarının çözülmesi için yeni sanayi alanlarına ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler. - SAMSUN