Kılıç'tan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıç'tan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı - Son Dakika

Kılıç'tan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı

6 saat önce

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, '14 Mart Tıp Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı.

Kılıç'tan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı, System.String[]

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, '14 Mart Tıp Bayramı' dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutladı.


Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk Hekimlerine Emanet Ediniz' sözünün, Türk hekimlerine olan güvenin büyük göstergesi olduğunu vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç, "Türk milletinin geleceğinde hekimlerin mukaddes bir yeri bulunmaktadır" dedi. Kılıç, mesajında, "İnsanların yaşam kalitesini yükseltmek ve halkımıza daha sağlıklı bir yaşam sağlamak adına sağlık çalışanlarımız bütün zorluklara göğüs geriyor. En önemli varlığımız olan ruh ve beden sağlığımızı emanet ettiğimiz, sağlıklı toplumların oluşmasında emek veren sağlık personelinin hayatımızdaki yeri çok büyüktür. Bir toplumun huzurlu mutlu ve başarılı olmasının yolu o toplumun her şeyden önce sağlıklı bireylerden oluşmasından geçer. Bu sebeple sağlık çalışanları bireyleri tedavi ederken aynı zamanda toplum ve ülke için çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Tek gayesi insan yaşamı ve sağlığı olan kıymetli Türk hekimleri, ebe, hemşire, sağlık memurlarımızın ve bütün sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve özlük haklarının iyileştirilmesi, onlara mesleklerinin saygınlığına yakışır, rahat çalışabilecekleri ortam ve imkanların sağlanması en büyük dileğimdir. Bu kutsal ve onurlu görevi yerine getiren doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliyor, bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin dört bir yanında fedakarca hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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