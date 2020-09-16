Kılıç'tan ahilik mesajı - Son Dakika

Kılıç'tan ahilik mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 33'üncü Ahilik Kültür Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

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Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 33'üncü Ahilik Kültür Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Medeniyet tarihine kültürümüzün armağan ettiği birçok değer olduğunun altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesafında "Bu değerlerden biri de Anadolu'da kök salarak, varlığını yüzyıllar boyunca devam ettiren, Türk - Müslüman toplumunun ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatını tanzim eden Ahilik kurumudur" ifadelerini kullandı.

"Ahilik Türkiyenin manevi muhafızıdır"

Başkan Kılıç yayımladığı mesajında ahilik temelinde vatan sevgisi olduğunu belirterek, "Ahilik temelinde vatan ve millet sevgisi bulunan, iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün meziyetlerin birleştiği bir değerdir. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin aşıladığı yüksek ticaret ahlakı ve ilkeleri, günümüzün esnaf ve sanatkarları için de ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Ahilik, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in sünnetine dayanan, tasavvufi boyutları olan bir yaşam biçimidir. Toplumsal dokumuzun temelini oluşturan Ahilik Kültürü'nün muhafazası, canlı tutulması, birlik ve beraberliğimizin sürdürülmesi ve gelecek nesillere aktarılması için gençlerimize büyük bir iş düşmektedir. Gelecek nesillerin yoluna ışık tutacak olan Ahilik geleneği, ülkemizin birlik beraberliğinin yanı sıra Türkiye'nin manevi muhafızı olmaya devam edecektir. Millet olarak Ahi Evran muhabbetiyle birbirimizi kucaklamalı, sanayide ve ticarette de doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeden dünya milletleriyle yarışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, bugünümüze ve geleceğimize ışık tutan Ahilik geleneğinin yaşatılmasının, büyüyen ve gelişen Ülkemiz için çok önemli olduğu bilinci içerisinde, tükenmeyen bir gayret ve azim ile çalışarak alın teriyle kazanan, iş ve meslek hayatında saygılı, güler yüzlü meslek erbaplarının yetişmesi dileklerimle, başta tüm esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm halkımızın Ahilik Kültür Haftasını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli, Ahilik, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:45 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kılıç'tan ahilik mesajı - Son Dakika

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