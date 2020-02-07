Kılıç'tan Antep'e 'Gazilik' unvanı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kılıç'tan Antep'e 'Gazilik' unvanı mesajı - Son Dakika

Kılıç'tan Antep'e 'Gazilik' unvanı mesajı

6 saat önce

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 8 Şubat 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep'e 'Gazilik' unvanının verilişinin 99. yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kılıç'tan Antep'e 'Gazilik' unvanı mesajı, System.String[]

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 8 Şubat 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Antep'e 'Gazilik' unvanının verilişinin 99. yıl dönümünü nedeniyle mesaj yayımladı.


Antep halkının düşmana eğilmediğini ve dünyaya örnek bir kahramanlık sergilediğini altını çizen Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Sergilenen savunma ve direniş, tarihimizde vatan, millet sevgisi ve hür yaşama aşkı ile yazılan bir kahramanlık destanıdır" dedi.


"Her köşesinde kahramanlarımızın anısı var"


Kılıç yayımladığı mesajın devamında, "Vatan savunmasını her şeyden kutsal tutarak varını yoğunu harcayarak gözünü kırpmadan Antep şehrinin 'Gazi' unvanını alışının 99. yılını idrak etmenin onuru içerisindeyiz. Antep halkı kutsal vatan topraklarını hedef alan her türlü saldırıyı tüm olumsuzluklara ve ihanete rağmen koruyarak tarihe adını altın harflerle yazdırmayı başarmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Antepliler için 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri birer kahramanlık misali olarak alabilirler' övgüsüne mazhar olan Antepliler dün olduğu gibi bugünde tüm dünyaya örnek olmaya devam etmektedir. Memleketimizin her köşesinde Şehit Kamil, Şahin Bey, Karayılan ve bu topraklar için kanını döken nice şehitlerimizin ve kahramanlarımızın anıları yatmaktadır. Bize düşen görev ise atalarımızın 6317 vatan evladını şehit vererek düşman güçlerinin ve işbirlikçilerinin amansız işgaline karşı verdiği mücadeleyi asla unutmadan bir ve beraber olarak, sarsılmadan, yıkılmadan ne pahasına olursa olsun ecdadımıza yakışır bireyler olmak ve nesiller yetiştirmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizi saygıyla anıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep, Oğuzeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:44 Kaynak: İHA
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