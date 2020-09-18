Kılıç'tan Gaziler Günü mesajı - Son Dakika

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yüce Türk Milletinin şanlı tarihinin gurur veren, eşsiz zaferlerle dolu olduğunu vurgulayan Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Gazilerimiz, şanlı tarihimizin yaşayan birer abideleri, Türk vatanseverliğinin, ölümsüz kahramanlarıdır" ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, mesajında "Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharlarıdır. Geçmişi şanlı zaferlerle dolu Türk tarihinin temelinde gazilerimizin ve şehitlerimizin azmi, inancı ve kararlılığı yatmaktadır. Bugünkü güçlü ve yükselen Türkiye'yi onların idealleri ve kahramanlıkları ile imar ediyoruz. Gözlerini bile kırpmadan şehadete yürüyen, kahramanlıkları ve vatanseverlikleri ile her zaman övündüğümüz, şehitlik mertebesine ve gazilik unvanına ulaşmış kahramanlık abidelerine yapılabilecek en anlamlı teşekkür onların bizlere emanet ettiği ülkeye sahip çıkarak, milletimizin birliği ve dirliği için mücadele etmektir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin dün cephede vermiş oldukları şanlı mücadele, bugün Türk gençliğinin en büyük övünç ve feyiz kaynağıdır. Tarihin gördüğü en büyük destanların kahramanları olan şehitlerimiz ve gazilerimiz dün olduğu gibi bugün de yolumuza ışık tutan en önemli yol göstericileridir. Bu nedenle, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu mukaddes toprakları ilelebet muhafaza etmek, ay yıldızlı al bayrağımızı bu topraklar üzerinde sonsuza dek dalgalandırmak, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak hepimiz için milli bir vazifedir. Bu duygu ve düşüncelerle, milli egemenliğimizi, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek için canlarını hiçe sayan necip gazilerimizin bu anlamlı gününü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş gazilerimiz ile tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP