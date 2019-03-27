Son Dakika Haberleri: Kılıç'tan Nevşehir Belediyespor'a Destek Sözü

Kılıç'tan Nevşehir Belediyespor'a Destek Sözü

43 dakika önce

MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, basın toplantısı düzenleyerek son haftalarda peş peşe puan kaybeden Nevşehir Belediyespor'a destek vereceklerini söyledi.

Kılıç'tan Nevşehir Belediyespor'a Destek Sözü, System.String[]
MHP Nevşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Filiz Kılıç, basın toplantısı düzenleyerek son haftalarda peş peşe puan kaybeden Nevşehir Belediyespor'a destek vereceklerini söyledi.

TFF 3 Lig'de mücadele eden Nevşehir Belediyespor'un son haftalarda puan kaybetmesi ve teknik direktörünün istifasını değerlendiren Kılıç, parti binasındaki açıklamasında, Nevşehirli spor severler için önem taşıyan takımı, belediye başkanı seçildiği takdirde şampiyonluğa ulaştırabilmek için gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti.


Kılıç, "Son günlerde zor süreçten geçen ortak değerimiz Nevşehir Belediyespor'a, göreve geldiğimizde tüm imkanlarımızla destek olacağız. Şampiyonluk yolunda atılması gereken tüm adımları atacağız. 'Nevşehirli başı dik yürür' anlayışı ile kırmızı-beyazlı takımımıza sahip çıkacağız. Biz sporcunun ve sporun yanında olan, gençlerimizin spora yönlenmesi için proje geliştiren bir yönetim ortaya koyacağız. Nevşehir Belediyespor'un acil ihtiyaçlarını en kısa çözüme kavuşturarak, şampiyon yapacağız." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:19 Kaynak: AA

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