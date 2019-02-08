Kılıç'tan "Samsun İçin Okuma Vakti" Projesi'ne Destek
47 dakika önce
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Samsun İçin Okuma Vakti" projesinin 1. yılı dolayısıyla makamında öğrencilerle kitap okuyarak projeye destek verdi.
Bafra
Belediye Başkanı Hamit Kılıç
, "Samsun
İçin Okuma Vakti" projesinin 1. yılı dolayısıyla makamında öğrencilerle kitap okuyarak projeye destek verdi.
Gazi Ortaokulu Müdürü Tugay Kökkülünk, Müdür Yardımcısı Emre Kurt ve öğrencileri makamında ağırlayan Kılıç, Bafra'da kitap okumanın önemi ve değerinin altını çizmek amacıyla ortaya konulan gayretin takdire şayan olduğunu söyledi.
"Samsun İçin Okuma Vakti" projesine Bafra Belediyesi destek verdiklerini dile getiren Kılıç, "Başarının en önemli kaynağı bilgidir. Bilgi sahibi olmak için ise okumak gerekir. Ülkemizdeki okuma oranını artırmak için oluşturulan her projenin içinde olmak istiyoruz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:26 Kaynak: AA
Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi
Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
İzmir'de Rüşvet Operasyonu! Suçüstü Yakalandı
Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu