Kılıç'tan Yeni Yıl Mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yeni yıl mesajı yayımladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç yeni yıl mesajı yayımladı.



2019 yılının ülkeye ve tüm insanlığa huzur, barış, kardeşlik, mutluluk, getirmesini temenni eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, "Oğuzelimiz için büyük projelerin hayata geçtiği 2018 yılının ardından, yeni yılda da hizmetlerimiz aynı heyecan ve azimle devam edecek" dedi.



Belediye Başkanı Kılıç mesajında, "Oğuzeli adına dolu dolu geçen 2018'in ardından, yeni hizmetler ve projelerin hayata geçeceği 2019 yılına ulaşmanın heyecanı içindeyiz. Daha yaşanabilir bir Oğuzeli için gücümüze inanarak yılmadan yorulmadan ilerleyeceğiz. 2019 yılında da geçen yıl olduğu gibi ilçemizi her yönden daha ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız. Hizmetlerimizi vatandaş odaklı gerçekleştireceğiz. İlçemizin vizyonunun gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir yer olması yolunda çalışmalarımız bugün olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle Yeni yılın ülkemiz, milletimiz, Oğuzelimiz ve tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını, ülkemizde ve yeryüzünde sevgiye, barışa, dostluğa, birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yeni yılın bereketli, huzurlu, sağlık, afiyet ve mutluluk içinde geçmesini gönülden temenni ediyor, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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