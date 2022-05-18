Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın - Son Dakika
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Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın

18.05.2022 01:31
Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın

Muğla'nın Milas ilçesi Yaşyer Mahallesinde Kılıç Tarım hayvancılık tesisinde çıkan yangında yüzlerce saman balyası alevlere teslim oldu.

Muğla'nın Milas ilçesi Yaşyer Mahallesinde Kılıç Tarım hayvancılık tesisinde çıkan yangında yüzlerce saman balyası alevlere teslim oldu.

Akşam saatlerinde çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen Kılıç Tarım hayvancılık tesisindeki yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yangına Büyükşehir Milas İtfaiye Grup Amirliğinden 5 itfaiye ve 10 personel ile birlikte işletmeye ait 3 kepçe söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin saman balyalarındaki yangına müdahalesine Milas Belediyesinden 20 tonluk su tankeri ve bir kamyon da destek olarak gönderildi. Gece saatlerinde halen devam eden yangında yüzlerce saman balyasının alevlere teslim olduğu öğrenildi.

Ekipler bir taraftan söndürme çalışması yaparken, diğer taraftan soğutma çalışması yapıyor. - MUĞLA

Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın
Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın

YORUMLAR
500
Muğla'da bir ahır yangını daha Muğla'da bir ahır yangını daha Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı Hayvancılık tesislerinde meydana gelen yangında alevler geceyi aydınlattı
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Yangın, Muğla, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıç tarım hayvancılık tesisinde büyük yangın - Son Dakika
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