Kılıç, yol ve kaldırım çalışmaları hakkında bilgilendirdi - Son Dakika

"Çalışmalarımız Rasim Ergene Caddesi üzerinde yoğunlaşmış durumda"

Cadde üzerindeki çalışmalara Ağustos ayı başında başladıklarını belirten Kılıç, "İlçemiz genelinde cadde ve sokak düzenlemelerine devam ediyoruz. Şu anda çalışmalarımız Rasim Ergene Caddesi üzerinde yoğunlaşmış durumda. Söz konusu cadde üzerinde kaldırım çalışmalarımız sürüyor. Eski kaldırımların kırımlarını tamamladık. Cadde üzerine metruk binalar bulunuyordu. Bu binaların yıkımlarını gerçekleştirdik." dedi.

"Toplamda 5 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirmiş olacağız"

Kısa bir süre içerisinde asfalt serim çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Erdi Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Asfalt çalışmamız Zirve Sitesi önünden başlayarak Rasim Ergene Caddesi üzerinden devam edecek. Aynı zamanda Millet Caddesi ve Necati İşcan Caddesi'nde de asfalt çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızın bu kısmı tamamlandıktan sonra Paşayiğit Caddesi'ne geçeceğiz. Toplamda 5 kilometrelik asfalt çalışması gerçekleştirmiş olacağız."

"Keşan Belediyesi olarak Keşan'a yakışan yollar ve caddeler için sahada olmaya devam edeceğiz"

Daha modern bir Keşan için canla başla çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Erdi Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı: "Planladığımız şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha çok cadde ve sokağa ulaşmak için yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Keşan'ı ilmek ilmek dokuyarak her noktaya ulaşacağız. Keşan Belediyesi olarak Keşan'a yakışan yollar ve caddeler için sahada olmaya devam edeceğiz."