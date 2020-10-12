Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesi'nde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü çalışma başladı - Son Dakika

Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesi'nde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü çalışma başladı

12.10.2020 13:13
Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesi'nde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü çalışma başladı, System.String[]

Her cuma günü erken saatlerde seçilen bir bölgede teknik ekip ile gezerek durum değerlendirme çalışması yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesi'nde yapılması gerekenleri yerinde gördüklerini ve çalışmaların bugün başladığını söyledi.

Her cuma günü erken saatlerde seçilen bir bölgede teknik ekip ile gezerek durum değerlendirme çalışması yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesi'nde yapılması gerekenleri yerinde gördüklerini ve çalışmaların bugün başladığını söyledi.

Bu pazartesi günü Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmalar ile bu bölgelerin elden geçirildiğini belirten, Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren saha çalışması yapıyoruz. Kaldırım çalışması bakım ve onarım işleri, ot temizliği, hafriyat temizliği, yolların süpürülmesi gibi çalışmaları yapıyoruz. Öncelikle yaya yolları, asfalt yenileme ve parklarda bakım çalışması yapılıyor. Boş arazilerdeki ve arsalarda otlar temizleniyor. Çocuk oyun aletleri onarılıyor. Belediye ekiplerimizle, ilçe genelinde bulunan yeşil alan ve parklarda bakım, budama, yabani ot alımı, ilaçlama, gübreleme, temizlik, sulama gibi birçok çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı rahat ettirmenin mücadelesini veriyoruz. Her mahallelerimizde bu çalışmaları yapacağız. Daha temiz ve nezih bir ilçeden yaşamak ve çevre kirliliğine neden olmamak için vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesi'nde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü çalışma başladı
Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesi'nde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü çalışma başladı
Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesi'nde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü çalışma başladı

Mustafa Palancıoğlu, Alpaslan Mahallesi, Pazartesi, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesi'nde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü çalışma başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yakalanmamak için önlem alsalar da iki otele düzenlenen baskın fuhuş çetesinin sonu oldu Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Merih Demiral için 30 milyon euroya kadar teklif alan Juventus, 50 milyon euro istiyor Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan ile görüşmelere Türkiye'nin de katılmasını istiyorum         
13:30
Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor Bangladeş'te kadınların günlerdir süren protestoları sonrası tecavüze idam cezası geliyor         
12:23
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi         
12:05
Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum Üniversiteli Eda'nın ölümüne neden olan sürücü: Geceleri uyanıp, ağlıyorum         
11:40
"İçişleri Bakanı hangi cemaatten" başlıklı köşe yazısına Soylu'dan yanıt: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım         
11:34
Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi Kevin Mirallas'ın Gaziantep FK'ya transferi, dünyada büyük ses getirdi         
10:51
Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti         
10:41
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan itiraf: Beni eşcinsel sanıyorlardı         
10:10
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 13:44:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallesi'nde Cuma günü tespit edildi Pazartesi günü çalışma başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei