Son Dakika Haberleri: Kılıçaslan Yıldızspor Antrenörü Uyar: "Tek hedefimiz Play-Off"
Son Dakika Spor Kılıçaslan Yıldızspor Antrenörü Uyar: 'Tek hedefimiz Play-Off' - Son Dakika Spor

Kılıçaslan Yıldızspor Antrenörü Uyar: "Tek hedefimiz Play-Off"

6 saat önce

Kayseri U-16 Futbol Ligi'nde mücadele eden Kılıçaslan Yıldızspor'un antrenörü Hüseyin Uyar, takım olarak Play-Off hakkı kazanmak için şartlandıklarını söyledi.

Kılıçaslan Yıldızspor Antrenörü Uyar:

Kayseri U-16 Futbol Ligi'nde mücadele eden Kılıçaslan Yıldızspor'un antrenörü Hüseyin Uyar, takım olarak Play-Off hakkı kazanmak için şartlandıklarını söyledi.


U-16 Futbol Ligi A Grubu'nda hafta sonu 5. hafta maçına çıkan Kılıçaslan Yıldızspor, rakibi Argıncık Esnasfpor'u 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Kılıçaslan Yıldızspor Antrenörü Hüseyin Uyar, tek amaçlarının Play-Off oynamak olduğunu söyledi. Uyar, "Bizim hedefimiz Play-Off'a kalmak. Bugün iyi mücadele ettik ama gol yollarında sıkıntı yaşadık. Sonuçta bir gol ile galip geldik.Bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız rakiplerimize başarılar dilerim. Bu hedefe ulaşacağımızdan eminim" dedi.


Bu sezon U-16 Ligi'nde gruplarında ilk 3 sırayı alan takımlar Kayseri'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmek için Play-Off'ta ter dökecek. - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:34 Kaynak: İHA
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