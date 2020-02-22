Kılıçaslan Yıldızspor, Mersin'de 3 puan arıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Kılıçaslan Yıldızspor, Mersin'de 3 puan arıyor - Son Dakika Spor

Kılıçaslan Yıldızspor, Mersin'de 3 puan arıyor

6 saat önce

Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol takımı ligin 13. haftasında yarın deplasmanda Mersin ekibi Mezitli Mercanspor'a konuk olacak.

Kılıçaslan Yıldızspor, Mersin'de 3 puan arıyor, System.String[]

Kılıçaslan Yıldızspor Bayan Futbol takımı ligin 13. haftasında yarın deplasmanda Mersin ekibi Mezitli Mercanspor'a konuk olacak.


Kadınlar 3. Lig 8. Grupta mücadele eden Kayseri ekibi Kılıçaslan Yıldızspor, yarın oynayacağı Mezitli Mercanlarspor maçı için bugün karayolu ile Mersin'e gidecek. Zirve mücadelesi veren Kılıçaslan Yıldızspor yarın oynayacağı Mezitli Mercanlarspor maçını kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Lige geride kalan 13.hafta sonunda 10 maça çıkan Kılıçaslan Yıldızspor 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 25 puanla 2.sırada yer alan Kılıçaslan Yıldızspor'un 1 maçı eksik.


Yarın Mersin Mezitli Kuyuluk Sahasında oynanacak olan Mezitli Mercanlarspor ile Kılıçaslan Yıldızspor karşılaşması saat 14.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Mersin Bölgesi Hakemi Samet Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Yunus Taşkıran ve Gökçe Şahin yapacak. - KAYSERİ

Mezitli, Kayseri, Futbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihleri belli oldu
Böylesi daha önce görülmedi! Diz kapağı çıkınca yaptığı hareket şoke etti Böylesi daha önce görülmedi! Çıkan diz kapağını yumruklayarak yerine taktı Panathinaikos-Barcelona maçının ardından Türk hakem Emin Moğulkoç'a saldırı

Son Dakika Haberleri
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi
14:35 Haktan, Bursa'da sahneye çıktı
14:29 Şarkıcı Mr. Jade, son klibindeki imajıyla George Clooney'e benzetildi
14:20 Radyo D'den Suriye'ye yardım köprüsü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 15:51:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kılıçaslan Yıldızspor, Mersin'de 3 puan arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]