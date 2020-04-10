Kılıçaslan Yıldızspor'un golcüleri

Kılıçaslan Yıldızspor'da takımın en golcü oyuncusu Beyza Kuşsan oldu.



Kadınlar 3.Lig 8.Grupta zirve mücadelesi veren Kılıçaslan Yıldızspor oynadığı 13 maçta rakip filelere 57 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü. Grubun en çok gol atan takımı olan Kılıçaslan Yıldızspor'da en golcü oyuncu ise attığı 10 golle Beyza Kuşsan oldu.



Sarı-Kırmızılı takımda atılan 53 golü 11 isim atarken, 1 golü rakip kendi kalesine ve 1 maçı ise oynamadan hükmen 3-0 kazandı. Kılıçaslan Yıldızspor'un attığı 57 golün 35'ini 4 isim kaydetti. Beyza Kuşsan, Aybüke Aykul, Fatma Nur Şenses ve Şerife Nur Birol attıkları gollerle takımını başarıya taşıyor.



Kılıçaslan Yıldızspor'un gollerine imza koyan isimler şunlar:



Beyza Kuşsan - 10 gol



Aybüke Aykul - 9 gol



Fatma Nur Şenses - 9 gol



Şerife Nur Birol - 7 gol



Esra Koç - 5 gol



Ceyda Kevser Demir - 5 gol



Yasemin Karakaya - 4 gol



Sıla Yaşar - 1 gol



İlknur Ülker - 1 gol



Gamzee Sarıtekin - 1 gol



Meryem Akkuş - 1 gol - KAYSERİ