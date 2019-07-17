Kılıçdaoğlu: "(Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Faillerin yakalanması en büyük arzumuz"
44 dakika önce
-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi ile ilgili Esenboğa Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:48 Kaynak: AA
Son dakika! ABD Ankara Büyükelçiliği, Erbil saldırısını kınadı Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü mü?