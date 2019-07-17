Son Dakika Haberleri: Kılıçdaoğlu: "(Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Faillerin yakalanması en büyük arzumuz"
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Kılıçdaoğlu: "(Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Faillerin yakalanması en büyük arzumuz"

44 dakika önce

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi ile ilgili Esenboğa Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulundu.

-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi ile ilgili Esenboğa Havalimanı'nda basına açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaoğlu: (Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi) Faillerin yakalanması en büyük arzumuz
Kemal Kılıçdaroğlu, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:48 Kaynak: AA
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