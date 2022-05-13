Kılıçdaroğlu ülkeye kaçak girişler hakkında konuştu: Sınır yol geçen hanı, isteyen girip isteyen çıkabiliyor - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ülkeye kaçak girişler hakkında konuştu: Sınır yol geçen hanı, isteyen girip isteyen çıkabiliyor

13.05.2022 15:05
Kılıçdaroğlu ülkeye kaçak girişler hakkında konuştu: Sınır yol geçen hanı, isteyen girip isteyen çıkabiliyor

Diplomasi ve Siyaset Akademisi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ""Sınır yol geçen hanı, isteyen girip isteyen çıkabiliyor. Türkiye'de kaç göçmen var kesin sayılarını bilmiyoruz, pek çok sorunla karşı karşıyayız" dedi.

Diplomasi ve Siyaset Akademisi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, "Kaçaklar Afganistan'dan geliyor koskoca İran sınırını aşıyorlar. Van'dan otobüslere binip büyük kentlere ulaşıyorlar. Aslında bunlar herkesin gözü önünde oluyor. Birileri bunu kontrol edemiyor veya insan kaçakçılığı yapanlar bir şekilde bunu beceriyor. Bugün göçler konusunda ciddi sorunlar yaşayan bir ülkeyiz" diye konuştu.

"DIŞ POLİTİKADA ASLOLAN ÜLKENİN ÇIKARIDIR"

Etkinliğe CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, milletvekilleri, meclis üyeleri, üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kılıçdaroğlu açılış konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını aldı. Soru cevap bölümü basına kapalı olarak yapıldı. Kılıçdaroğlu konuşmasına"Biz dış politikayı milli bir politika olarak görürüz. İç politikada insanlar farklı düşünebilir ama dış politikada aslolan ülkenin çıkarlarıdır. Ülkenin çıkarlarını savunmak için dış politikayı milli bir politika olarak ele almamız gerektiğine inanırız. Ülkeler dış politikalarını kendi ülke çıkarları üzerine inşa eder" sözleriyle başladı.

"ŞEHİT OLANLAR BİZİM ASKERLERİMİZ"

Ayrıca Kılıçdaroğlu, "Suriye'ye neden girdik? Neden çatışmanın bir parçası olduk? 33 askerimiz şehit edildiği zaman neden Putin'in ayağına gittik? Mağdur olan biziz, şehit olanlar bizim askerlerimiz. Bunları hepinizin düşünmesi lazım. 3 milyon 600 bin Suriyeli Türkiye'ye geldi. Sınır var mı, var ama sınır yol geçen hanı. İsteyen girip isteyen çıkabiliyor. Gelen göçmenlerin nerede konuşlandığını da kimse bilmiyor. Türkiye'de kaç göçmen var kesin sayılarını bilmiyoruz. Pek çok sorunla karşı karşıyayız. Başka bir ülkenin iç işlerine karışmamaktan yanayız. Hele Orta Doğu'da Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan bir düşünce var 'Arapların iç işlerine müdahale etmeyin, Arap coğrafyasına müdahale etmeyin. Sizi hakem seçerlerse sorunu çözmeye talip olabilirsiniz ama sorunun bir parçası olmamaya özen gösterin' diye. Biz de böyle düşünüyoruz. Bugün göçler konusunda ciddi sorunlar yaşayan bir ülkeyiz. Milyonlarca insan var bunlar gettolarını oluşturdular. Kendi kültürleri var o kültürlere saygı duymak lazım. Ama onlarla sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Yaşadığımız bir ekonomik buhran var. Ekonomik buhran göç olgusuyla yan yana geldiğinde sosyal patlamalara hazır bir toplum haline gelebiliriz" dedi.

"CHP OLARAK SURİYELİLERİ ÜLKELERİNE GÖNDERECEĞİZ"

Sözlerine devam eden Kılıçdaroğlu, "Göçmenlere yönelik ırkçılığı çağrıştıran söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Kaçaklar Afganistan'dan İran sınırından geliyorlar. Van'dan otobüslere binip büyük kentlere ulaşıyorlar. Aslında bunlar herkesin gözü önünde oluyor. Birileri bunu kontrol edemiyor veya insan kaçakçılığı yapanlar bir şekilde bunu beceriyor. CHP olarak biz en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi bölgelerine özgür iradeleriyle göndereceğimizi söyledik. Bu işin iki sorumlusu var. Birincisi Türkiye'yi yönetenler asıl sorumlu olan bunlardır. Türkiye'yi Ortadoğu bataklığına soktular. İkinci sorumlu ise Batı ülkeleridir. Biz geri kabul anlaşması imzaladık ve Türkiye'yi sığınmacı hapishanesine döndürdük. Buradan bir sığınmacı Yunanistan'a gittiği zaman yakalandığında doğru Türkiye'ye teslim ediliyor. Çünkü geri kabul anlaşmasına göre biz onları teslim almak zorundayız" dedi.

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Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu ülkeye kaçak girişler hakkında konuştu: Sınır yol geçen hanı, isteyen girip isteyen çıkabiliyor - Son Dakika


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