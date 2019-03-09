Son Dakika Haberleri: Kılıçdaoğlu'ndan Bir Gaf Daha

Kılıçdaoğlu'ndan Bir Gaf Daha

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki mitingde tarihi bir gafa imza attı.

Kılıçdaoğlu'ndan Bir Gaf Daha, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'teki mitingde tarihi bir gafa imza attı. 17 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin 15 yıldır iktidarda olduğunu defalarca tekrar eden Kılıçdaroğlu, "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren saygıdeğer vatandaşlarıma seslenmek isterim. 15 yıldır sevgili vatandaşlarımız oy verdiler, 15 yıldır tek başına getirdiler iş başına. 15 yıl, affedersiniz 17 yıl" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler öncesi miting yapmak için Marmaris'e geldi. 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleşen mitingde partililere seslenen CHP lideri Kılıçdaroğlu, tarihi bir gafa imza attı. Kılıçdaroğolu, iktidar partisini eleştirirken AK Parti'nin 15 yıldır iktidarda olduğunu ifade etti. Defalarca "15 yıldır iktidardalar" diyen Kılıçdaroğlu'nun bu hatası dikkat çekti.

Oysa 2001 yılında kurulan AK Parti, 2002'de iktidara geldi, 17 yıldır iktidarını sürdürüyor. Kılıçdaroğlu, yaptığı hatayı anlayınca durumu toparlamaya çalıştı. Tarihi gafa imza attığı konuşmasında AK Parti'li ve MHP'li seçmene seslenen Kılıçdaroğlu, "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren saygıdeğer vatandaşlarıma seslenmek isterim. 15 yıldır sevgili vatandaşlarımız oy verdiler, 15 yıldır tek başına getirdiler iş başına. 15 yıl, affedersiniz 17 yıl. Değiştirdik neden 17 yıldır. 17 yıldır iktidardalar 17 yıl" diye konuştu.

Ana muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın 17 yıldır ülkede iktidarda olan bir partiyi 15 diye hitap etmesi dikkatlerden kaçmadı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:22 Kaynak: İHA

Politika
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