Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı -4
1 saat önce
Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı -4.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:40 Kaynak: DHA
Kılıçdarıoğlu, Çayıralan
Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı -4
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