Son Dakika Haberleri: Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı
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Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı

1 saat önce

Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı (2)HABERİ GEÇİLECEKDHA.

Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı (2)
HABERİ GEÇİLECEK
DHA
Çayıralan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:40 Kaynak: DHA
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