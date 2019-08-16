Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı
1 saat önce
Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldıHABERİ GEÇİLECEKYOZGAT,(DHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:42 Kaynak: DHA
Kılıçdarıoğlu, Çayıralan
Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı
HABERİ GEÇİLECEK
YOZGAT,(DHA
)
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