Son Dakika Haberleri: Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı
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Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı

1 saat önce

Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldıHABERİ GEÇİLECEKYOZGAT,(DHA)

Kılıçdarıoğlu, Çayıralan Belesiyesi'nin düzenlediği 11. Bal ve Kültür Festivaline katıldı
HABERİ GEÇİLECEK
YOZGAT,(DHA)
Çayıralan, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:42 Kaynak: DHA
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