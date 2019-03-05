Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "1 Nisan'dan İtibaren CHP'li Belediyelerde Asgari Ücret 2200 Lira Olacaktır"

Kılıçdaroğlu: "1 Nisan'dan İtibaren CHP'li Belediyelerde Asgari Ücret 2200 Lira Olacaktır"

1 saat önce

- Vahap Seçer'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katılanlardan görüntüler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

- Vahap Seçer'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katılanlardan görüntüler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması MERSİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. (2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:28 Kaynak: AA

Mersin, Vahap Seçer, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel
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