Kılıçdaroğlu 100 Bin Liralık Tazminata Çarptırıldı. Avukat Celal Çelik: Hiç Kimse Suç İşleyenlerden Hesap Sorulmasına Engel Olamayacak - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu 100 Bin Liralık Tazminata Çarptırıldı. Avukat Celal Çelik: Hiç Kimse Suç İşleyenlerden Hesap Sorulmasına Engel Olamayacak

26.05.2022 16:19
Kılıçdaroğlu 100 Bin Liralık Tazminata Çarptırıldı. Avukat Celal Çelik: Hiç Kimse Suç İşleyenlerden Hesap Sorulmasına Engel Olamayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açtığı davada toplam 100 bin lira tazminata çarptırıldı. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik dava sonucu için “Bu karar elbette sonraki yargı süreçlerinde bozulup lehimize dönecek. Ancak hiç kimse suç işleyenlerden hesap sorulmasına engel olamayacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı davada toplam 100 bin lira tazminata çarptırıldı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik dava sonucu için "Bu karar elbette sonraki yargı süreçlerinde bozulup lehimize dönecek. Ancak hiç kimse suç işleyenlerden hesap sorulmasına engel olamayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesi ve kendisinin yurt dışındaki malvarlığı ile ilgili eleştirileri nedeniyle açtığı davada karar çıktı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davada Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, reddi hakim talebinde bulundu. Çelik bu talebini şöyle açıkladı:

"Mahkeme hakiminin nesnel davranmayacağı, aksine verilecek kararın zihninde oluşturulmuş olduğu hukuksuz olarak dosya kapsamında dahi uygun düşmeyecek şekilde değerlendirme yapma idaresine sahip olduğu, daha önceki oturumda yetkilendirilmiş olduğumuz avukatın ısrarlı taleplerine rağmen delillerin toplanması gereğine işaret eden beyanları suç işleme pahasına duruşma tutanağına geçirmekten kaçındığınız, keyfi davranış sergilediğiniz, avukat ile polemiğe girdiğiniz, önceden hazırlamış olduğunuz ara kararı kes kopyala yapıştır yöntemi ile duruşma tutanağına aktardığınız, dolayısıyla duruşmanın seyrine ilişkin verileni gerçek dışı bir şekilde tutanağa aktarmakla görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik suçunu işlediğiniz belirlendiğinden, bu özelde HSK'ya şikayet edildiğiniz ve dolayısıyla arada husumetin oluştuğu anlaşıldığından ve tekrarla verilecek kararın zihninizde hukuksuz bir şekilde oluşturulmuş olması tarafsız olmayacağınız özelinde tarafımızda oluşan inanç nedenleriyle sizi reddediyoruz."

"HAKARET KAPSAMINDA TEK SÖZ BULUNMUYOR"

Ancak Çelik'in bu talebi reddedildi. Çelik davaya ilişkin yaptığı savunmada, şunları kaydetti:

"Bu davada genel başkanımız, Erdoğan'ın yurt dışında bulunan servetinin Türkiye'ye getirilmesi gerektiğine yönelik haklı olgular çerçevesinde eleştiriler yapılmıştır, bu eleştirel değerlendirmede hakaret kapsamında görülebilecek tek bir söz ve yakıştırma bulunmamaktadır.

Bu eleştirel değerlendirmede hakaret kapsamında değerlendirilebilecek tek söz ve yakıştırma bulunmamaktadır. Totaliter, hukukun uygulanma olasılığının bulunmadığı ülkelerde dava konusu yapılabilecek böylesi sözlerin dava konusu yapılmış olması ve Türk yargısında siyasi baskılarla zaman zaman hukuksuz karar verilmesi dahi bu gerçekliği değiştirmeyecektir.

Sayın Erdoğan'ın milyarlarca liralık servetinin bulunduğu konusunda kamuoyunda da tam bir inanç bulunmaktadır. 17-25 Aralık süreçlerinde kamuoyuna yansıyan milyarlarca liranın sıfırlanmasına yönelik telefon görüşme kayıtları dahi bu değerlendirmeyi bütünüyle ispatlar niteliktedir."

HAKİMİ ELEŞTİRDİ

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hakaret suçunu oluşturmadığını kaydederek, "Ne var ki mahkeme hakimi eliyle hukuksuzlukla karşı karşıya kalacağımızı ve davanın kabulü üzerinden değerlendirme yapılacağının duruşma tutanağına yazdırarak Türk yargı tarihinde karşı karşıya kalınmış olan hukuksuzluklar ve hakimlerin yapmış oldukları keyfilik ve suç kapsamlı davranışları yazılı olarak tarihin önüne konulması kapsamında tarafımızdan not düşülmüştür" dedi.

ERDOĞAN'A 50 BİN, AİLE ÜYELERİNE 50 BİN TL

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun yasal faizi ile birlikte Erdoğan'a 50 bin lira, Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan'a 10 bin lira, bir diğer oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan'a 10 bin lira, kızı Esra Albayrak'a 10 bin lira, Sümeyye Erdoğan'a 10 bin lira, Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'a 10 bin lira olmak üzere toplamda 100 bin lira manevi tazminat vermesine hükmetti.

"SUÇ İŞLEYEN, DELİLLERİMİZİ TOPLAMAYAN, ŞİKAYET ETTİĞİMİZ HALDE DAVADAN ISRARLA ÇEKİLMEYEN"

Kararı sosyal medya hesabından duyuran avukat Çelik, şunları belirtti:

"Erdoğan ve yakınları tarafından Genel Başkan aleyhine açılan davada bugün; suç işleyen, delillerimizi toplamayan, şikayet ettiğimiz halde davadan ısrarla çekilmeyen, ret prosedürünü uygulamayan sözde Hakim tarafından toplamda 100 bin lira aleyhe tazminata hükmedildi! Ancak sözümüz söz! Diğer davalarda olduğu gibi bu davayı da sonuçta biz kazanacağız. Bu karar elbette sonraki yargı süreçlerinde bozulup lehimize dönecek. Ancak hiç kimse suç işleyenlerden hesap sorulmasına engel olamayacak!"

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, Celal Çelik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu 100 Bin Liralık Tazminata Çarptırıldı. Avukat Celal Çelik: Hiç Kimse Suç İşleyenlerden Hesap Sorulmasına Engel Olamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu 100 Bin Liralık Tazminata Çarptırıldı. Avukat Celal Çelik: Hiç Kimse Suç İşleyenlerden Hesap Sorulmasına Engel Olamayacak - Son Dakika
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