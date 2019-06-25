Kılıçdaroğlu: 16 milyon İstanbullu demokrasi destanı yazdı
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 16 milyon İstanbullunun demokrasi destanı yazdığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:23
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 16 milyon İstanbullunun demokrasi destanı yazdığını söyledi.
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