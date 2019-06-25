Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: 16 milyon İstanbullu demokrasi destanı yazdı
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Kılıçdaroğlu: 16 milyon İstanbullu demokrasi destanı yazdı

12 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 16 milyon İstanbullunun demokrasi destanı yazdığını söyledi.

Kılıçdaroğlu: 16 milyon İstanbullu demokrasi destanı yazdı, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 16 milyon İstanbullunun demokrasi destanı yazdığını söyledi.
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:23 
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