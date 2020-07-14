Kılıçdaroğlu: "16 Temmuzda Meclise geldim, o gün neleri söylediysem, bugün de aynı şeyleri... - Son Dakika

Kılıçdaroğlu: "16 Temmuzda Meclise geldim, o gün neleri söylediysem, bugün de aynı şeyleri...
CHP TBMM Grup Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
CHP TBMM Grup Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (7)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:39 Kaynak: AA
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