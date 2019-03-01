Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: "17 Yıldır Ne Oldu da Bu Millet Soğan Kuyruğuna Mahkum Oldu"

Kılıçdaroğlu: "17 Yıldır Ne Oldu da Bu Millet Soğan Kuyruğuna Mahkum Oldu"

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta STK temsilcileriyle bir araya geldi. (3)

"Biz diğer siyasal partiler gibi A partisi bunu yaptı, C partisi şunu yaptı, o bunu yaptı, şu zillettir, bu millettir diye bir ayırım yapmıyoruz. Öyle bir kavga unsurunun da doğru olmadığına inanıyoruz"

"Mesele bir hizmet yarışı ise hizmet yarışına sonuna kadar varız. Hizmet yarışı ise hizmeti hangi belediyeler daha güzel yapıyorsa ona da varız. Gelsinler İstanbul'u görsünler, İzmir'i görsünler, Tekirdağ'ı görsünler. Nerede CHPli belediye varsa gelsinler görsünler. Orada millete hizmet nasıl yapılıyor görsünler. Kavganın ne gereği var. Hizmet yarışıysa buyrun yapalım"

"Sayın belediye başkanımızla yolda gelirken konuştuk. Uşak Şeker Fabrikasını satarlarsa inşallah o fabrikayı belediye, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla beraber satın alacak"

"17 yıldır ne oldu da bu millet geldi soğan kuyruğuna mahkum oldu"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:35 Kaynak: AA

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