Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu: 17 yıldır yönetiyorsan, sorumlu sensin

Kılıçdaroğlu: 17 yıldır yönetiyorsan, sorumlu sensin

44 dakika önce

Kartal'da halka hitap eden Kılıçdaroğlu, "2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin?

Kılıçdaroğlu: 17 yıldır yönetiyorsan, sorumlu sensin, System.String[]
Kartal'da halka hitap eden Kılıçdaroğlu, "2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Bunu herkesin sorması lazım" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:03 

Kartal, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi
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