Kılıçdaroğlu: 17 yıldır yönetiyorsan, sorumlu sensin
44 dakika önce
Kartal'da halka hitap eden Kılıçdaroğlu, "2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin?
Kartal
'da halka hitap eden Kılıçdaroğlu
, "2 trilyon dolar vergi topladın, 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptın, 500 milyar dolar borçlandın, beni niye soğan kuyruğuna mahkum ettin? Bunu herkesin sorması lazım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 06:03
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